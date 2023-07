Robó vino, salió corriendo y se olvidó la bicicleta

“Es la cuarta vez que me roba en la semana. No le voy a entregar la bicicleta hasta que no me pague todos los vinos que se llevó. O que alguien se haga cargo”, dijo enojado el comerciante de la Avda San Martín

El hombre ya es conocido en la ciudad y hay comerciantes molestos porque ya es incontrolable. Lo grave es que si no le dan vino o dinero en los últimos tiempos reacciona con violencia.

“Ya he avisado varias veces a la policía pero también entiendo que casi no pueden hacer nada. Pero alguna solución deben darle al tema. Algún día alguien va a a reaccionar mal porque últimamente anda con un cuchillo y tampoco se sabe que es lo que puede hacerte”, exclamó el comerciante