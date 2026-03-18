Rugby-Josefina Padellaro vuelve a Las Yaguaretés y Catriel vuelve a decir presente en la selección » Catriel25Noticias.com

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La jugadora formada en Catriel Rugby Club fue nuevamente convocada al seleccionado argentino femenino de rugby seven. Tras recuperarse de una lesión y retomar la competencia en Francia, la catrielense vuelve a vestir la camiseta nacional en el circuito internacional. (FM Alas / www.infosports.com.ar)

El rugby femenino argentino vuelve a tener presencia catrielense. Josefina Padellaro, jugadora surgida de Catriel Rugby Club, fue convocada nuevamente para integrar el plantel de Las Yaguaretés, la selección argentina femenina de rugby seven, que se prepara para disputar nuevas etapas del circuito internacional.

La convocatoria llega luego de un proceso de recuperación para la deportista rionegrina. A comienzos del año pasado, Padellaro sufrió una lesión mientras participaba de un torneo internacional con el seleccionado, lo que derivó en una intervención quirúrgica y varios meses de rehabilitación.

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Tras completar ese proceso, la jugadora volvió a la competencia en Europa, donde actualmente se desempeña en el AC Bobigny 93 Rugby de Francia, recuperando ritmo y protagonismo dentro del equipo.

Ahora, la catrielense vuelve a ser parte del seleccionado argentino en un momento clave del calendario. Las Yaguaretés disputarán dos etapas determinantes del circuito SVNS 2, que se desarrollarán en Montevideo y San Pablo, torneos que definirán la clasificación a las finales del circuito mundial de rugby seven.

El seleccionado argentino llega a estas competencias en un gran momento deportivo, luego de haber obtenido resultados destacados en el circuito y mantenerse entre los equipos protagonistas.

Para Padellaro, esta nueva convocatoria representa un paso más en una carrera que comenzó en Catriel, continuó en Neuquén Rugby Club y que hoy la encuentra compitiendo en el rugby europeo.

De esta manera, el regreso de Josefina Padellaro a Las Yaguaretés vuelve a poner a Catriel en la escena del rugby nacional, con una jugadora formada en la ciudad representando al país en el máximo nivel del rugby seven femenino.



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