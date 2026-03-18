Rugby-Josefina Padellaro vuelve a Las Yaguaretés y Catriel vuelve a decir presente en la selección » Catriel25Noticias.com

La convocatoria llega luego de un proceso de recuperación para la deportista rionegrina. A comienzos del año pasado, Padellaro sufrió una lesión mientras participaba de un torneo internacional con el seleccionado, lo que derivó en una intervención quirúrgica y varios meses de rehabilitación.

Tras completar ese proceso, la jugadora volvió a la competencia en Europa, donde actualmente se desempeña en el AC Bobigny 93 Rugby de Francia, recuperando ritmo y protagonismo dentro del equipo.

Ahora, la catrielense vuelve a ser parte del seleccionado argentino en un momento clave del calendario. Las Yaguaretés disputarán dos etapas determinantes del circuito SVNS 2, que se desarrollarán en Montevideo y San Pablo, torneos que definirán la clasificación a las finales del circuito mundial de rugby seven.

El seleccionado argentino llega a estas competencias en un gran momento deportivo, luego de haber obtenido resultados destacados en el circuito y mantenerse entre los equipos protagonistas.

Para Padellaro, esta nueva convocatoria representa un paso más en una carrera que comenzó en Catriel, continuó en Neuquén Rugby Club y que hoy la encuentra compitiendo en el rugby europeo.

De esta manera, el regreso de Josefina Padellaro a Las Yaguaretés vuelve a poner a Catriel en la escena del rugby nacional, con una jugadora formada en la ciudad representando al país en el máximo nivel del rugby seven femenino.