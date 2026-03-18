Bardas Run-La armada regional se hizo sentir en Neuquén » Catriel25Noticias.com

La primera fecha del Bardas Run 2026, disputada en la ciudad de Neuquén, contó con una importante presencia de atletas de la comarca, con corredores de Catriel (Río Negro) y 25 de Mayo (La Pampa) que afrontaron un circuito exigente y condiciones climáticas adversas.

La competencia ofreció recorridos de 5, 10 y 21 kilómetros, atravesando senderos característicos de la zona de bardas, con subidas pronunciadas, trepadas, sectores de arena y tramos con agua, lo que demandó un gran esfuerzo físico y técnico por parte de los competidores.

El clima también jugó su partido. La jornada comenzó con llovizna, y luego de aproximadamente una hora y media de carrera la lluvia se intensificó, complicando aún más el desarrollo de la prueba y volviendo el terreno resbaladizo y desafiante.

Catriel volvió a destacarse en el trail regional

Los atletas de Catriel tuvieron una sólida actuación, especialmente en la distancia principal de 21 kilómetros.

Juan Manuel Almeira logró un destacado 5° puesto en la clasificación general, ubicándose además 2° en su categoría (35 a 39 años).

También en la distancia mayor, Claudio Rubén Pizarro finalizó 16° en la clasificación general, alcanzando el 1° puesto en su categoría (55 a 59 años).

Por su parte, Fernando Martínez terminó 17° en la general, ubicándose 5° en su categoría (30 a 34 años).

Otro de los representantes catrielenses fue Franco Rivera, quien también completó la exigente prueba de 21 kilómetros, finalizando 28° en la clasificación general y ubicándose 3° en su categoría, sumando una valiosa actuación para la delegación de la ciudad.

Entre las damas, la gran actuación llegó de la mano de Maira Mardones, quien se quedó con el 1° puesto en la clasificación general femenina de los 21 kilómetros, logrando además el 1° lugar en su categoría (35 a 39 años).

En tanto, Maite López completó la exigente distancia ubicándose 9° en la clasificación general femenina y 3° en su categoría (25 a 29 años).

25 de Mayo también tuvo protagonismo

Los corredores de 25 de Mayo (La Pampa) también dijeron presente en esta primera fecha del calendario.

En los 21 kilómetros, Facundo Armani tuvo una sobresaliente actuación al subirse al podio con el 3° puesto en la clasificación general, logrando además el 1° lugar en su categoría.

Por su parte, Suma Fernández compitió en la distancia de 10 kilómetros, finalizando 18° en la clasificación general y 7° en su categoría.

En la prueba de 5 kilómetros, Enrique Orellano completó el recorrido en un circuito que se tornó cada vez más exigente a medida que avanzaba la lluvia.