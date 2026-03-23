Se detectó otro caso de influenza aviar en aves de traspatio » Catriel25Noticias.com

Nuevamente en la localidad de Cervantes, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) detectó casos positivos de influenza aviar altamente patógena (IAAP) H5 en predios de aves de traspatio.

En el caso del predio de Cervantes se trata de gallinas, gallinetas, patos, pavos y gansos, positivos a la enfermedad, confirmados luego de un rastrillaje realizado por personal del SENASA.

Para evitar la propagación del virus, el SENASA estableció un área de prevención (AP) alrededor del brote, donde se llevarán a cabo las medidas de biocontención y un rastrillaje epidemiológico, para visitar los predios comprendidos en la zona y determinar posibles nexos epidemiológicos.

El SENASA recomienda a todos los productores reforzar todas las medidas de manejo, higiene y bioseguridad, así como también notificar al organismo sanitario si se identifica alta mortandad, signos nerviosos, digestivos y/o respiratorios en sus aves.

La influenza aviar (IA) tipo A es una enfermedad altamente infecciosa, producida por un virus de la familia Orthomyxoviridae que afecta principalmente a las aves domésticas y silvestres. En ocasiones también pueden contraerlo las personas y otras especies animales, como equinos, porcinos y caninos.

De la gran cantidad de familias de aves, son especialmente susceptibles a la IA las gallinas, pavos, codornices, faisanes, así como también especies acuáticas, como patos, gansos, flamencos y cisnes. La influenza aviar puede clasificarse en dos categorías, según la gravedad de la enfermedad:

Influenza aviar de baja patogenicidad (IABP), que – típicamente – causa leves o ningún signo clínico;

Influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP), que puede causar signos clínicos graves y, potencialmente, altos índices de mortalidad (hasta un 90 o 100% de las aves de un lote).