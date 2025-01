se le dio vuelta la tabla de SUP y murió ahogado » Catriel25Noticias.com

El joven de 28 años falleció tras caer al agua mientras utilizaba una tabla inflable a unos 25 metros de la costa. Sus amigos lograron sacarlo del lago e intentaron reanimarlo con maniobras de RCP.

El lunes por la tarde, lo que prometía ser un día de recreación y disfrute en el lago Mari Menuco terminó en una tragedia que conmocionó a turistas y vecinos. Un joven de 28 años, oriundo de Buenos Aires, falleció tras caer al agua mientras utilizaba una tabla inflable de SUP. Fue en la zona de los acantilados.

El hecho ocurrió frente al sector conocido como “los acantilados”, un punto histórico del lago que atrae a quienes buscan descansar en sus aguas cristalinas, sacarse fotos y pasar el día. El joven había llegado a la región el día anterior para visitar a unos amigos de Neuquén y, acompañado de ellos y su pareja, decidió pasar el día en Mari Menuco. Pero todo terminaría de la peor manera.

Según dijo al portal Centenario Digital el comisario inspector Marcos Mazzone, coordinador de la Zona Periferia II, el accidente ocurrió alrededor de las 13, cuando la víctima se adentró al lago con una tabla inflable. A unos 25 metros de la costa, la tabla se dio vuelta y el joven cayó al agua.

Aunque estaba en un sector con una profundidad moderada, el hombre no sabía nadar y no llevaba chaleco salvavidas. Ante la emergencia, las personas que lo acompañaban lograron sacarlo del agua e intentaron reanimarlo con maniobras de RCP. Sin embargo, pese a los esfuerzos, el joven no respondió.

Acantilados y sin salvavidas

Personal del destacamento del lago acudió rápidamente al lugar tras ser alertado, al igual que un equipo de salud de la localidad de Centenario. A las 14, se confirmó el fallecimiento del hombre.

“Se trataba de un joven que había llegado el día anterior a la casa de unos amigos en Neuquén y decidió pasar la jornada en el lago. Lamentablemente, no sabía nadar y no contaba con los elementos de seguridad necesarios”, explicó Mazzone.

Desde hace algunos años se puso de moda la experiencia de andar en la tabla de Stand Up Paddle (SUP), que si bien es una actividad amable y segura, tiene sus riesgos, en la medida que no se utilicen elementos de seguridad acuática, como salvavidas.

La zona de los acantilados históricos de Mari Menuco no tiene guardavidas. De hecho, está dentro de las hectáreas que estaban en conflicto con la comunidad Kaxipayñ, pero que el relevamiento dio que esas tierras le pertenecen al club. Ahora son fiscales y hay un proceso de mensura para poder tomar posesión de la misma.

El hecho trágico reaviva las advertencias sobre los riesgos durante este verano en los balnearios y espejos de agua, que se han cobrado víctimas. Si bien Mari Menuco es un sitio frecuentado por su belleza natural y tranquilidad, muchos de los bañistas subestiman sus tranquilas aguas, sobre todo en el sector de acantilados, que en algunos sectores tiene gran profundidad.

El pescador del dique Ballester

Días atrás, en un operativo de rescate de un cuerpo se llevaba a cabo este jueves en el dique Ballester, en Vista Alegre. En principio, se trataría del joven pescador que cayó a las aguas en la zona de la compuerta 8 el pasado lunes.

En el lugar trabajaban personal de Prefectura Naval, bomberos y efectivos de la Policía provincial.

De forma preliminar, Juan Molina, el comisario y jefe a cargo del cuartel de Bomberos de la Policía de Neuquén indicó que tomaron conocimiento del hallazgo a las 13:50, cuando personal de Prefectura Naval vio un cuerpo a la orilla del río Neuquén y dio aviso de inmediato a la Brigada de Buceo y Rescate de los bomberos.

«Prefectura Naval encontró un cuerpo bajo abajo, sobre la margen sur del río Neuquén«, confirmó el comisario Molina, en diálogo con LMNeuquén. Agregó que, al momento de hallazgo, vestía solo un pantalón corto tipo malla.

Si bien personal de la Comisaría 49 de Vista Alegre todavía no identifica el cuerpo, todo hace pensar que se trata del joven de 24 años, identificado como Rodrigo Díaz, quien el pasado 13 de enero estaba pescando cerca de las compuertas 7 y 8 del Dique Ballester y desapareció.