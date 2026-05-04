25 de Mayo: una niña fue atropellada por un auto frente a la Comisaría

Ocurrió este lunes en horas de la tarde mientras la menor cruzaba la calle General Pico. Se aguarda parte médico.

De acuerdo a la información preliminar, la menor salía de sus actividades de folclore en el Salón de Jubilados y, al intentar cruzar la calle, no habría advertido la circulación de un automóvil, produciéndose el impacto. Como consecuencia, la niña quedó prácticamente debajo del vehículo.

En el lugar intervinieron de inmediato efectivos policiales y personal de salud del Hospital «Jorge Ahuad», quienes brindaron las primeras asistencias y procedieron a su traslado al centro sanitario.

Por el momento, se aguarda un parte médico oficial sobre el estado de salud de la menor.

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(Miguel Villablanca)