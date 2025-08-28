secuestraron más de un kilo de marihuana y cocaína en allanamiento » Catriel25Noticias.com

Efectivos de la Comisaría 9ª de Catriel secuestraron más de un kilo de marihuana y cocaína durante un allanamiento realizado en el barrio Lote 6. El procedimiento se originó a partir de una investigación iniciada días atrás, tras la denuncia de un robo, y permitió desbaratar un punto de acopio y venta de drogas en la ciudad.

El operativo tuvo lugar en una vivienda ubicada sobre calle Los Álamos, en un asentamiento del Lote 6. Con autorización de la Fiscalía, los uniformados ingresaron al domicilio y encontraron 1,1 kilos de cogollos de marihuana distribuidos en 21 frascos listos para su comercialización, 4,3 gramos de cocaína, dos balanzas de precisión y un teléfono celular, elementos que fueron secuestrados por personal de Toxicomanía.

La intervención de la Comisaría 9ª fue determinante, ya que a partir de los datos obtenidos en la causa original se avanzó con distintas diligencias que derivaron en la orden judicial de allanamiento. Gracias a esta investigación, se logró desarticular un lugar utilizado para el narcomenudeo, lo que constituye un golpe significativo contra este tipo de delitos en la zona.

Este resultado se enmarca en las políticas impulsadas por el Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro, que fortalecen la labor de las unidades policiales mediante más recursos, capacitación e investigación criminal, con el objetivo de garantizar mayor presencia en los barrios y una respuesta efectiva frente al narcotráfico.