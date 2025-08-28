más de 500 jubilados atendidos » Catriel25Noticias.com

Con una concurrencia masiva, se desarrolló en la jornada de este martes la campaña “Visión Río Negro” de PAMI, que acercó atención oftalmológica gratuita al Centro de Jubilados de la ciudad. Desde temprano, largas filas de afiliados se acercaron para recibir controles, elegir marcos de anteojos y acceder a un beneficio largamente esperado.

El director provincial de PAMI, Juan Ignacio Viñal, encabezó la actividad y destacó la importancia de llegar a localidades alejadas donde la falta de profesionales de la salud visual es una necesidad histórica.

“Estamos con la campaña Visión Río Negro en toda la provincia. En Catriel la carencia de especialistas es notoria desde hace años, por eso vinimos con médicos oftalmólogos, técnicos y ópticos. Los afiliados ya se prueban los marcos y en 30 días estarán recibiendo sus lentes”, señaló Viñal. Director provincial de PAMI, Juan Ignacio Viñal

La jornada superó las expectativas: más de 300 turnos fueron entregados en pocas horas y hasta media tarde ya se habían atendido alrededor de 150 personas. El operativo se extendió hasta completar todos los números entregados (alrededor de las 20:00 hs)

Reconocimiento a la gestión local

La presidenta del Centro de Jubilados de Catriel (Fany Olivera) valoró la respuesta del organismo y la magnitud de la convocatoria.

“Se han acercado más de 500 personas y era lo que esperábamos, porque la necesidad es grande. Hemos insistido mucho para que nos tengan en cuenta y hoy lo logramos: Catriel, pese a estar lejos, es la puerta norte de la Patagonia y merecemos esta atención”, expresó.

Además, destacó la calidad del servicio brindado:

“A pesar de la gran cantidad de gente, la atención ha sido cordial y personalizada. Los ópticos se toman el tiempo para que cada afiliado pueda probar y elegir lo que le gusta. Eso es muy valioso”.

Posibilidad de continuidad

Consultado sobre la posibilidad de repetir la campaña, Viñal explicó que dependerá de la repercusión y la disponibilidad de recursos, aunque adelantó que el año próximo está previsto reforzar el programa en Catriel.