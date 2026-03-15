Señor Juez » Catriel25Noticias.com

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El proceso de elección de un nuevo Juez de Paz para la ciudad de Catriel se inició en Julio de 2025 cuando la ex Jueza Georgina Garro dejó el cargo para asumir en otra función dentro de la justicia.

El Concejo Deliberante eligió una terna que fue enviada al Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, órgano encargado de evaluar antecedentes y toma de exámenes a los ternados, resultando electo el actual Secretario de Gobierno de la Intendente Salzotto.

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Con el alejamiento de Daniel Delgado, Salzotto pierde un funcionario clave en lo político. Habrá que ver quién será su reemplazo en ese área tan sensible.

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Se desconoce aun cuando se concretará la sunción del nuevo Juez de paz.



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