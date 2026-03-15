María Martha Aviléz (Sec. de Trabajo de Río Negro) » Catriel25Noticias.com

La Secretaria de Trabajo de Río Negro participó en Catriel del lanzamiento de los cursos de formación en el marco del proyecto “Duplicar Norte” junto a la UTN Universidad Tecnológica Nacional) y la empresa Techint (Contratista).

En diálogo con radio “Alas”, se mostró emocionada de participar de este tipo de eventos. “Son cursos para formar a futuros trabajadores (Montaje eléctrico y montaje mecánico), enmarcado todo ello en la ley 5.804 que surge a través de un proyecto elevado por nuestro gobernador a la legislatura que habla de mano de obra local pero también de formación y acompañamiento por parte del sector privado. Aquí hay jóvenes con ganas de trabajar y es muy bueno que tengan la posibilidad de capacitarse”, dijo

INVERSIONES EN OLEODUCTO “VMOS” Y GNL

“Me ha tocado recorrer los obradores y los campamentos y la verdad es que al ver todo eso te das cuenta de la magnitud y del protagonismo que tiene esta provincia en este nuevo auge energético”.

“Me pone muy feliz porque cada vez que hacemos el conteo de la cantidad de Rionegrinos en los proyectos, en la sobras, en la prestación de los servicios, encontramos que se suman cada vez más y eso habla de que el Gobernador marcó un rumbo, que el desarrollo productivo tiene que venir acompañado de trabajo digno para nuestra gente y eso se está cumpliendo”, enfatizó

“Estoy muy orgullosa de participar como funcionaria y servidora pública de esta etapa que va a marcar los próximos 100 años de Río Negro”, finalizó Aviléz