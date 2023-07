Si sós solidario con los perros callejeros. Debes leer esta nota

En un fallo inédito en Catriel, un vecino fue condenado a pagar una onerosa multa al ser considerado el guardián de perros callejeros que atacaron a una niña, la hicieron caer de su bicicleta, causándole lesiones.

Este caso tiene como antecedente un hecho ocurrido en la localidad de Chimpay, donde el Juzgado Civil N° 31 de Choele Choel tuvo por acreditado que un perro callejero había atacado sorpresivamente a una motociclista. Condenó entonces al hombre que lo alimentaba, por la responsabilidad objetiva que le impone el Código Civil y Comercial.

El el caso de Chimpay, la justicia ordinaria determinó que esa persona era responsable por ser el guardián del animal, por lo tanto debía responder por los daños ocasionados, esta persona manifestó que no eran de él, que eran de la calle, pero por testigos se determinó que estaban en la calle pero el responsable era esta persona

La Jueza de Faltas de Catriel, Dra. Laura Morales en diálogo con Radio Alas se refirió al tema, “es una problemática que se viene padeciendo hace mucho tiempo, tenemos que ver la forma de prevenir”.

CASO DE CATRIEL

En Catriel pasó algo similar, una nena que iba en bicicleta fue atacada por unos perros. Se indicó una persona como responsable de los canes, varios vecinos denunciaron lo mismo. El acusado manifestó que no era el dueño, pero que les permitía el ingreso a su domicilio para alimentarlos.

Se le aplicó una sanción de multa por ser el guardián de los animales que lesionaron a la niña.

“Es un tema muy complejo, acá se escucha muy a menudo esta cuestión de que son perros de la calle, que nadie los cuida, que nadie hace nada. Esa solidaridad que uno demuestra con los animales, se debe buscar la forma de ingresarlos a los domicilios.

Hay muchos espacios en la ciudad donde se observan cuchas hechas de madera o con cartones, esa solidaridad sería importante aplicarla y en la medida de lo posible buscar un lugar de tránsito o ingresarlos a sus propios domicilios”, sostuvo la jueza.

“Desde el juzgado se va a hacer lo que pueda en cuanto a medidas de sanción, lo importante es erradicar esta problemática. Uno va a otras ciudades y no hay perros sueltos directamente, los perros que circulan están con sus dueños que van con sus bolsitas levantando los desechos. Se debe hacer una concientización a toda la comunidad”.

Catriel cuenta con una ordenanza municipal que trata el tema de la tenencia responsable de animales y lo que prevé son sanciones de multas, y en el caso que se constaten estados de abandono o maltrato animal, si se puede secuestrar.

Las multas van en función del SAM, es una sanción administrativa y equivalen a un litro de nafta súper, son onerosas las multas.

“El estado también es responsable por el deber de cuidado que tiene”, dijo Morales.

EL CASO DE CHIMPAY

Chimpay.- “Ese perro no es mío”, dijo el dueño del animal que tiró de la moto a una mujer y a su hija en Chimpay. Pero varios vecinos no dudaron en declarar ante la justicia y aseguraron que el perro no sólo pertenecía al hombre demandado sino que, además, eran cotidianos los ataques del can a peatones, ciclistas y motociclistas.

La joven mujer que conducía la moto sufrió una gravísima lesión en un hombro que le dejó secuelas irreversibles de incapacidad física. Su hija de 6 años, quien salió despedida del rodado al momento del vuelco, por fortuna no sufrió lesiones de gravedad.

Un fallo del Juzgado Civil N° 31 de Choele Choel tuvo por acreditado que el perro había atacado sorpresivamente a la motociclista. Condenó entonces al dueño por la responsabilidad objetiva que le impone el Código Civil y Comercial, ante el riesgo que entraña el animal y por haber incumplido su deber de vigilancia sobre él.

La sentencia no está firme y se encuentra en instancia de apelación. Según tuvo por acreditado la jueza de Primera Instancia de Choele Choel, el ataque del perro causó daño físico, psíquico y moral a la mujer, además de una incapacidad laboral del 40%.

«El perro vive en esa casa, siempre responde al llamado del hombre y acostumbraba a correr a la gente y a morder los pantalones”, indicaron los testigos

En su defensa, el hombre se declaró ajeno al conflicto y planteó una “falta de legitimación pasiva”; en otras palabras, negó ser la persona a la cual correspondía demandar. Dijo que la mujer lo denunció “sobre bases absolutamente falsas e inexactas, ya que no resulta ser el propietario del perro que la actora describe”.

Pero los testigos directos del episodio aseguraron que la mujer y su niña fueron atacadas por ese perro, que salió del terreno del demandado porque estaba el portón abierto. También atestiguaron que el perro vive en esa casa, que siempre responde al llamado del hombre y que “acostumbraba a correr a la gente y a morder los pantalones”. Incluso recordaron que estando la mujer herida en el piso, con la moto encima, el perro “no la soltaba”.

LAS SECUELAS

La mujer fue internada y operada, y realizó varios meses de fisioterapia sin poder revertir el dolor constante y la pérdida de funcionalidad del brazo.

Una pericia detalló las secuelas psíquicas del hecho, “compatibles con el concepto psicológico de trauma”. La experta describió que la mujer hace enormes esfuerzos por “sostener su fortaleza”, pero convive con sentimientos de angustia, pérdida de autonomía, ansiedad y frustración.

A ese rubro se sumó la indemnización por la incapacidad física, acreditada por una pericia médica, que la afecta no sólo a nivel laboral “sino también por la incidencia en la vida de relación de la víctima y en su actividad productiva”.

La condena incluyó también los gastos de farmacia, radiografías y traslados que costeó la mujer y finalmente ordenó un resarcimiento por daño moral “fundado en que al momento del accidente se encontraba sana y activa, ostentando un excelente estado de salud” y las gravísimas lesiones ahora “limitan ampliamente sus actividades cotidianas, repercutiendo negativamente en la autoestima y en los sentimientos más íntimos”, de la joven madre.