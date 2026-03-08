Sigue alerta por lluvias en Rincón de los Sauces » Catriel25Noticias.com

La ciudad de Rincón de los Sauces permanece bajo alerta amarilla por lluvias, lo que generó complicaciones en distintos sectores y obligó a reforzar los patrullajes preventivos.

Personal de la Policía de Neuquén recorrió rutas y zonas urbanas tras registrarse acumulación de agua en el casco céntrico y un sector de cañadones que quedó intransitable por el fuerte caudal que desciende.

Hasta el momento no se registraron evacuaciones ni daños materiales, aunque las autoridades mantienen el monitoreo ante posibles cambios en las condiciones climáticas.

Estado de las rutas en la zona:

Ruta Provincial 5 (Carranza): transitable con precaución

Ruta Provincial 6 (Cerro Bayo): cortada hasta nuevo aviso

Ruta Provincial 6 (Octavio Pico): transitable con precaución, solo para camionetas

Desde Defensa Civil recomendaron no circular por los cañadones, ya que continúa descendiendo agua y la situación puede resultar peligrosa.