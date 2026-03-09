Fiesta del motocross en Neuquén con fuerte presencia catrielense en la gran final » Catriel25Noticias.com

El Campeonato Nocturno de Súper MotoCross vivió su gran cierre en el tradicional circuito Coliseo de las Bardas, en la ciudad de Neuquén, con un imponente marco de público y un partidor colmado de motos. La fecha final reunió a pilotos de distintas provincias argentinas y también competidores del vecino país de Chile, ratificando el crecimiento del motocross regional. (infosports.com.ar / FM Alas)

Catriel volvió a decir presente con tres jóvenes representantes que dejaron todo en pista: Fausto Rosales, Disty Casanove y Genaro Barroso.

Fausto Rosales: coraje en la 65cc

Fausto Rosales, a bordo de su KTM N° 222 en la categoría 65cc, logró una muy buena clasificación en una divisional de alto nivel y numerosa participación.

En la final sufrió un accidente en plena recta de largada que lo dejó tendido algunos minutos y relegado en el clasificador. Sin embargo, mostró una enorme determinación al levantarse, colocarse nuevamente el casco y regresar a pista para completar la carrera. Más allá del resultado, su actitud fue destacada por el público y el ambiente del motocross, reflejando su valentía y compromiso deportivo.

Disty Casanove: crecimiento en la Escuelita

En la categoría Escuelita, Disty Casanove, con su máquina N° 84, también fue parte de la jornada decisiva del campeonato. Con una importante cantidad de participantes en pista, Disty volvió a sumar experiencia y aprendizaje en un escenario competitivo y exigente.

Su participación marca un paso más en su formación dentro del motocross, incorporando confianza y rodaje en cada presentación.

Genaro Barroso: podio en el campeonato 50cc

Otro de los representantes catrielenses fue el joven Genaro Barroso, quien compitió en la categoría 50cc en la final del SX nocturno. Con un partidor repleto y presencia de pilotos chilenos, Genaro logró un muy buen desempeño, finalizando cuarto en la fecha y alcanzando el tercer puesto en el campeonato anual.

El joven piloto cerró así un campeonato completo, mostrando regularidad a lo largo de las cuatro fechas disputadas. El podio final de la categoría estuvo integrado por Josefina Zanotti en el primer lugar, Santino Roth en el segundo puesto y Genaro Barroso en la tercera posición del campeonato.

Desde su entorno destacaron la alegría por el objetivo cumplido y agradecieron especialmente a los sponsors que acompañaron durante toda la temporada, así como a la familia, abuelos, tíos y amigos que fueron parte fundamental en cada fecha.

El cierre del certamen dejó emociones fuertes y reafirmó el crecimiento de los jóvenes talentos de Catriel, que siguen sumando experiencia y protagonismo en uno de los campeonatos más convocantes del motocross patagónico.