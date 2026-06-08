Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

En el marco de una investigación por un presunto robo agravado cometido con un arma de fuego, personal de la Comisaría 9° de Catriel llevó adelante tres allanamientos simultáneos en distintos puntos de la región.

Los procedimientos se realizaron el jueves al mediodía en una vivienda ubicada sobre calle Arabia y otra en el barrio 200 Viviendas de Catriel, además de un tercer domicilio en el barrio Costa Oeste de la ciudad de Allen.

Como resultado de los operativos, los efectivos secuestraron cuatro teléfonos celulares, un cartucho completo de escopeta, municiones de distintos calibres, cogollos y ramas de marihuana.

Foto: (Archivo C25N)