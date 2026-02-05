Sin ofertas, se cae la licitación por Medanito » Catriel25Noticias.com

El llamado a licitación nacional e internacional para explorar y explotar durante los próximos 25 años el área hidrocarburífera El Medanito, ubicada en la zona de 25 de Mayo, quedó virtualmente fracasado. La actual concesionaria, Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR), no podrá presentarse por no contar con el Certificado de Aptitud Ambiental, mientras que ninguna otra empresa adquirió el data room, requisito indispensable para participar del proceso, según confirmaron a Diario Textual fuentes del sector.

El plazo para presentar ofertas vence a las 9 de la mañana de este lunes 9. Si bien el pliego es gratuito, las empresas interesadas deben abonar 15 mil dólares para acceder al data room, condición necesaria para evaluar el área y formular una propuesta. En el sector consideran prácticamente imposible que aparezcan interesados a último momento.

PCR había manifestado su intención de competir en la licitación, a pesar de cuestionar el nivel de regalías y otras exigencias del pliego. Sin embargo, se encontró con un obstáculo insalvable: la normativa ambiental provincial. La Secretaría de Ambiente de La Pampa le rechazó el Certificado de Aptitud Ambiental debido a pasivos ambientales que aún no fueron remediados como consecuencia de su actividad en el yacimiento. Desde la empresa confirmaron esa situación y expresaron su malestar: “Es insólito lo que nos pasa en La Pampa…”, señalaron.

El Certificado de Aptitud Ambiental, previsto en la Ley Provincial N° 2675, es el instrumento que acredita que un proyecto cumple con las normas ambientales vigentes y garantiza su viabilidad, junto con un plan de mitigación de impactos. Sin esa aprobación técnica, ninguna empresa puede operar.

El Medanito es el principal yacimiento hidrocarburífero de la provincia. Cuenta con alrededor de 200 pozos activos, aporta el 34% de la producción pampeana de petróleo y representa cerca del 10% de los ingresos fiscales provinciales.

PCR explota el área desde 1992 y en 2016 obtuvo una prórroga por diez años, con regalías que rondan el 35% —según el precio del crudo— y una participación del 20% de la empresa estatal Pampetrol. El contrato vigente vence el próximo 19 de junio.

Sin ofertas y con retorno al ámbito legislativo.

En el sector petrolero dan por descontado que la licitación será declarada desierta. “No hay vuelta atrás”, afirmaron fuentes con conocimiento del proceso. En ese escenario, la discusión volverá a la Legislatura provincial, donde se reabrirá el debate sobre las condiciones del pliego.

Actualmente, el llamado establece regalías móviles de entre el 15% y el 20%, un bono de ingreso mínimo de 50 millones de dólares —destinado en parte a municipios y a la construcción de un parque fotovoltaico en 25 de Mayo— y la obligación de que el 80% de la mano de obra sea pampeana, con prioridad para residentes de la localidad.

La incógnita es si los legisladores optarán por flexibilizar esas condiciones, en un contexto adverso para las áreas convencionales maduras: las grandes inversiones se concentran en Vaca Muerta, los costos operativos están en alza, la producción muestra un declino sostenido y las regalías exigidas en La Pampa superan a las de provincias vecinas.

Los antecedentes anticipan una discusión intensa. Durante 2025, el tema generó fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición.

Pampetrol, como posible salida

Si las definiciones legislativas se demoran y no se concreta un nuevo llamado a licitación en el corto plazo, la estatal Pampetrol aparece como la principal candidata a hacerse cargo transitoriamente del área, para garantizar la continuidad de la producción y los ingresos provinciales.