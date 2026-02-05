Limpiaron un hotel abandonado en Alta Montaña que es visitado por miles de turistas » Catriel25Noticias.com

La mayoría de los turistas tienen un comportamiento egoísta y anti ambiental, incluso entre aquellos que buscan conocer destinos que se encuentran en entornos naturales. El paso de unos pocos minutos en cualquier lugar, si no se hace con conciencia y respeto, puede dejar marcas negativas que duran millones de años. Un ejemplo de ello es un edificio que se encuentra en las nacientes del río Atuel, en Mendoza.

Los residuos son las huellas más longevas que podemos encontrar en algunos sitios que suelen ser frecuentados por el turismo. Por supuesto que, en la mayor parte de esos lugares, hay autoridades o personal encargado de su limpieza, pero más allá de a quién corresponda la responsabilidad o el trabajo, siempre es bueno colaborar y ayudar a proteger los recursos turísticos y naturales.

Un ejemplo de ello es el hotel abandonado de El Sosneado, que se encuentra a la orilla de las nacientes del río Atuel, en la zona de Alta Montaña cercana a la ciudad de San Rafael, al sur de la provincia de Mendoza. Un inmueble antiguo que se erige en el medio de un paisaje reinado por lagunas que son protegidas por montañas gigantescas.

Se llega hasta allí siguiendo el trayecto de la ruta provincial N° 220 y cada vez son más personas las que buscan conocer esta construcción. Viajeros, turistas, visitantes, influencers, entre otros, van en busca del atractivo de lo que se dejó a su suerte.

Algunos lo usan para sacar fotos desde su interior, usando el espacio donde antes había ventanas como marcos de un cuadro que muestra un paisaje de ensueño. Otros le dan utilidad de refugio para pasar la noche y continuar con su travesía.

Así como hay diferentes actividades de las personas en el lugar, también hay distintos comportamientos. Están quienes se llevan los residuos que acumulan y están quienes no les importa el cuidado y dejan todo tirado como si se tratara de un gran tacho de basura. De esta manera, modifican para mal un atractivo que es disfrutable por millares de personas y exigen a la naturaleza a realizar un trabajo que le lleva años de recuperación.

Debido a esta situación, la Municipalidad de San Rafael decidió llevar a cabo un operativo de limpieza en el lugar. Según informaron oficialmente desde la comuna, “las cuadrillas retiraron decenas de bolsas de consorcio repletas de residuos. Las tareas se efectuaron dentro de la vieja edificación, en las adyacencias y también en la zona de los piletones de aguas termales”.

“Nos encanta que cada vez vengan más visitantes a El Sosneado y que disfruten de las bellezas de nuestro lugar, pero también les pedimos que no dejen su basura: todo lo que traigan, se lo lleven”, expresó la delegada de El Sosneado, Gladys Pavez.

El Sosneado

El hotel Termal El Sosneado fue construido en el año 1938 por la Compañía de Hoteles Sudamericanos Ltda., a partir de la iniciativa del ingeniero mendocino Frank Romero Day, quien llegó a ser Ministro de Industrias y Obras Públicas.

Las clases más acomodadas eran quienes se hospedaban en este lugar que solamente funcionaba en verano, ya que en las temporadas de muchas nevadas se convertía en un sitio poco rentable e inaccesible.

Según una nota del diario Clarín, el hotel cerró sus puertas en 1953. El acceso a El Sosneado es complejo porque se deben recorrer 60 kilómetros de tierra y ripio que pueden verse empantanados por la crecida de los ríos de la zona.

Pasaron más de 70 años desde su cierre, pero todavía sigue impresionando la parte de su estructura que continúa de pie en el medio de la Cordillera de los Andes y una pileta de hormigón y piedra que se encuentra al aire libre, llena con aguas termales que aún poseen sus propiedades curativas.

“En la zona, hay también una antigua mina abandonada, y a pocos kilómetros las salinas del río Diamante, donde se practica la pesca deportiva, cabalgatas, trekking, mountain bike y travesías 4×4, entre otras actividades de turismo aventura”, describe la nota del diario porteño citado.

Un dato histórico marca que a solo 30 kilómetros del hotel fue el punto donde cayó el avión del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya que trasladaba al equipo de rugby de los jóvenes de Uruguay que pasaron a la historia como la Tragedia de los Andes.

De hecho, existe como una especie de teoría que indica que las víctimas podrían haberse salvado si en vez de buscar ayuda para el lado de Chile, se dirigían hacia el este porque posiblemente se hubiesen encontrado con las ruinas de El Sosneado que podrían haber usado como refugio.