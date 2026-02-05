Antenas Starlink en el parabrisas. Habrá multas en Neuquén y Río Negro? » Catriel25Noticias.com

En Neuquén se empezará en febrero a aplicar multas a conductores que coloquen antenas Starlink en los parabrisas o en las lunetas de los vehículos. Carlos Trepar, subcomisario de Tránsito de la Policía, comunicó que ya se viene llevando adelante campañas de concientización.

Advierten que el principal riesgo es que quitan visibilidad.

Los riesgos de colocar antenas Starlink en los parabrisas de los autos

«Desde el mes pasado ya se empezó a concientizar a los conductores, explicándoles porqué no se puede colocar. Que generan nuevos puntos ciegos. Que ya los parantes lo hacen», dijo en diálogo con Panorama Informativo.

Recordó que la Ley Nacional de Tránsito promulgada en 1995 establece la prohibición de colocar cualquier tipo de elemento que entorpezca la visibilidad. «En base a la norma legal es que se empezó a controlar porque se vio desde el año pasado a ahora que hubo un aumento muy grande, con la peligrosidad que eso implica», comentó Trepar en conversación con Río Negro Radio.

Explicó que muchos lo tienen apoyado sobre el torpedo, lo que hace «un reflejo sobre el parabrisas» y lo otro es que «es un elemento contundente que va suelto sobre el vehículo», algo muy peligroso ante una maniobra brusca o un siniestro, advirtió.

Antenas Starlink: dónde se puede llevar en los vehículos

Enfatizó que no se puede colocar ni en el parabrisas ni en la luneta. Pero aclaró que hay otros sitios donde sí está permitido.

Comentó que cuando se contrata el servicio de Starlink «la propia compañía recomienda colocarla en el techo». Viene con unos imanes. Otra opción posible es colocarla en el baúl de los autos o en las cajas de las camionetas.

Explicó que se ha venido haciendo una campaña de concientización. Ahora, desde la próxima semana de febrero comenzarán con las sanciones. Se labrará y luego se elevará al Tribunal de Faltas.

EN RIO NEGRO

El uso de la famosa antena mini en los parabrisas de los vehículos, hizo que la Policía de Río Negro tomara una postura al respecto.

Cada vez es más frecuente cruzarse en las rutas de Río Negro y del país, con autos, camionetas y motorhomes que llevan una antena de Starlink instalada y funcionando en pleno viaje. La escena, que se volvió habitual durante la temporada de verano, responde a la necesidad de garantizar conectividad en tiempo real incluso en zonas donde la señal móvil es mala o directamente inexistente.

Mapas en vivo, trabajo remoto, música por streaming o videollamadas desde parajes aislados explican por qué muchos conductores optan por colocar la antena en el parabrisas, sobre el tablero o en el techo del vehículo. Pero ese uso creciente abrió una pregunta clave: ¿está permitido circular con Starlink en movimiento? ¿te pueden multar en un control

La respuesta corta es que la tecnología no está prohibida. Sin embargo, la forma en que se instala sí puede derivar en una infracción, dependiendo del caso y de la jurisdicción.

Qué dice la Ley Nacional de Tránsito

Starlink no aparece mencionada de manera específica en la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449. Por eso, el encuadre legal se apoya en el artículo 48, inciso Q, que prohíbe circular con objetos o aditamentos que:

Interfieran con la visibilidad del conductor.

Afecten la seguridad del vehículo.

Oculten luces, patentes o indicadores.

Sobresalgan de los límites permitidos.

En términos prácticos, cualquier elemento fijo ubicado en el parabrisas, una zona crítica para el campo visual, puede considerarse riesgoso. Reduce la visión periférica, complica maniobras de sobrepaso o giros y agrava la conducción con lluvia, niebla o poca luz.

Por eso, desde el punto de vista legal, una antena colocada en el parabrisas o en un lugar que obstaculice la visión puede ser considerada infracción.

La postura de Río Negro: prevención antes que sanción

En diálogo con LM Cipolletti, el subsecretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Marcelino Di Gregorio, explicó cómo se está abordando esta situación en los controles provinciales.

“Nosotros en la provincia lo que hacemos es recomendar que las antenas no estén en los parabrisas. Por ahora no se está infraccionando, porque es algo medianamente nuevo. Si no la pueden poner afuera, se sugiere que vaya sobre el torpedo. Nosotros mismos en la patrulla la tenemos sobre el torpedo”, detalló.

El funcionario remarcó que algunos usuarios optan por llevarla en el techo con soportes magnéticos, mientras que otros la adhieren con sopapas al vidrio. Frente a ese escenario, Río Negro adoptó una política más preventiva que punitiva.

En concreto, durante los operativos se prioriza informar y concientizar al conductor sobre los riesgos de llevar la antena en el parabrisas, antes que labrar actas automáticamente.

¿Cuándo puede haber multa?

Aunque en Río Negro hoy prevalece el criterio educativo, la posibilidad de sanción existe si la antena:

Tapa parcial o totalmente el parabrisas.

Reduce el campo visual del conductor.

Está mal sujeta y puede desprenderse,

Sobresale del vehículo sin anclaje seguro.

En esos casos, el dispositivo pasa a ser considerado un objeto peligroso y puede encuadrarse dentro del artículo 48 de la ley, habilitando la infracción.

Por eso, desde Seguridad Vial recomiendan instalarla fuera del parabrisas, en sectores que no comprometan la conducción ni representen riesgo para terceros. El techo, con fijaciones firmes, o el tablero interno (torpedo), aparecen como las alternativas más aceptadas por los inspectores.

Un fenómeno nuevo en las rutas

El avance de la conectividad satelital está cambiando la forma de viajar por la Patagonia. Lo que antes era desconexión total en muchos tramos hoy se transforma en oficina móvil o centro de entretenimiento rodante. Pero ese salto tecnológico todavía convive con un marco legal pensado para otra época.

Mientras no exista una reglamentación específica, todo queda sujeto a interpretaciones y criterios provinciales. En Río Negro, al menos por ahora, la prioridad está puesta en la prevención y la seguridad.