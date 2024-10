sin paz entre gremios municipales y ejecutivo » Catriel25Noticias.com

“Desde que asumimos venimos tratando de consensuar con los trabajadores. Heredamos una paritaria con aumentos importantes que logramos pagar pero a veces se hace imposible ponerse de acuerdo. Aun así el diálogo siempre está abierto”, dijo la Intendente

En diálogo con radio «Alas», la jefa comunal se mostró molesta por la actitud insaciable de los gremialistas que representan a los trabajadores municipales. “He escuchado que me tratan de terrorista, autoritaria y otros términos que me generan un rechazo total, de todas formas sigo apostando al diálogo. Yo siempre y dejando otros compromisos de lado he atendido a los trabajadores o a sus representantes”.

“Entiendo a los gremios, su función es siempre reclamar pero ya les expliqué que venimos con una importante dificultad económica, que ha bajado el ingreso por coparticipación y ese dinero es destinado todo para pagar salarios de los 500 trabajadores de planta y contratados y siempre falta para llegar a cubrir todos los sueldos”.

“Los gremios exigen hoy un aumento del 30% y no estamos en condiciones, ofrecemos hasta el 13% comprometiendo más presupuesto y es el límite. La tesorera ya me advirtió que si se aumenta no se hace responsable porque colapsarían las finanzas del municipio”.

“Como Intendente no puedo ser irresponsable y comprometer el dinero de todos los contribuyentes. Además tengo un tribunal de cuentas que me controla absolutamente todo, como nunca pasó y no me molesta, es el libre juego de la democracia”.

“Estamos trabajando en formar cuadrillas para contener a la gente que hoy no tiene trabajo, que no puede pagar los servicios. Hay que decir que padecemos los efectos de la política nacional con un reajuste infernal. Como municipio también debemos ocuparnos de eso, del tema social. Eso los gremios no lo entienden. Yo desde que asumí cumplí con todo lo que pude, a los becados los pasé a contrato, a los contratados a planta, les dí estabilidad y eso no es reconocido hoy”.

“Hace unas semanas me felicitaban, era una reina para ellos y de repente pasé a ser la bruja, autoritaria, mala persona. Paremos un poco, dialoguemos, ellos saben que están comprometiendo las finanzas del municipio, pero no lo quieren entender”.

“No me gustan los aprietes, menos teniendo en cuenta la situación social que tenemos en general Hay que ser más solidarios. Todos los días tengo cientos de personas pidiendo trabajo y ellos que lo tienen, que lo cuiden”

“A pesar de todo el contexto, sigo gestionando para tentar la radicación de empresas en el Parque Industrial que generen trabajo. La fiesta del petróleo es una vidriera opara que vengan empresas y autoridades y que se interesen en Catriel. Es un esfuerzo también para generar trabajo. He escuchado también que si hacemos la fiesta van a ir a manifestarse. Me parece una actitud muy egoísta, hay gente que está esperando esos días para trabajar y hacerse de unos pesitos, debemos ser más solidarios”

Gremios anunciaron olla popular a partir del próximo lunes

“Pido reflexión a los gremios municipales. Hace unas semanas nos abrazamos y lloramos porque esta Intendenta después de muchos años reconoció sus derechos que por años no fueron tenidos en cuenta. Hoy se olvidaron de todo eso. Decenas de trabajadores hoy tienen estabilidad y son reconocidos como familia municipal. Bajemos un poco los decibeles y dialoguemos, no hay otra manera, cuidemos lo que tenemos”, dijo la Intendente

Se supo que desde el próximo lunes, los trabajadores municipales comenzarán con una olla popular frente al municipio.

También trascendió que el ejecutivo asegurará los servicios públicos y descontará los días a quienes adhieran al paro anunciado.