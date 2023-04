«Tengo la fuerza y el equipo para transformar Catriel»

“Pensar en un Catriel que se debe transformar y la única manera de llegar a eso es con acción, con trabajo en distintos ejes”, manifestó la candidata a intendente del (Frente de Aación Vecinal Catriel) Daniela Salzotto en una entrevista con Radio Alas, donde hizo un repaso de su vida personal y su carrera política.

VIDA

Daniela tiene 49 años, nació en un pueblo muy pequeño en Córdoba, San Basilio, a los 17 años se fue a estudiar a la Universidad Nacional de Córdoba, a los 23 años se recibió de profesora y de psicóloga. Estudiaba y trabajaba, también participaba colaborando en alguna cátedra en la universidad.

Accedió a un cargo de docente en la universidad, fue allí cuando pudo conocer a un Catrielense que estaba estudiando en Córdoba, el padre de sus hijos. “Cuando él se recibe de ingeniero nos vinimos a vivir a Catriel, hace 23 años que vivo en esta ciudad. Llegué con mi hijo mayor (era chiquito), y mi hijo menor nació en esta localidad, hoy está estudiando en la Universidad Nacional del Comahue y el otro terminando sus estudios docentes en Catriel” contó.

“Fueron años difíciles, al poco tiempo me separé y fui sorteando los diferentes obstáculos con los que tiene que atravesar una mujer que se separa y queda a cargo de sus hijos, que tiene que salir a trabajar, pagar un alquiler en una comunidad petrolera. Todo lo que cuenta el vecino yo ya lo pase, lo viví en carne propia”, sostuvo.

Llegó un momento cuando era trabajadora de salud, en el que quiso renunciar e irse de Catriel. Pero el Dr. Berducci habló con la intendenta de ese entonces María Rosa Iémolo para evitarlo, “me dijeron que era una profesional y que me quedara. Se buscaron todas las alternativas y me pude quedar”.

“Lo que siempre me sostuvo fue mi trabajo, fue mi eje de vida, mi fuerza. Los obstáculos te fortalecen cuando más parece que te vas a desarmar, el trabajo te ordena. Soy una agradecida a Catriel y de la vida porque siempre tuve laburo”, destacó.

Trabajó en distintos ámbitos: “educación, escuela especial. Estuve en equipos técnicos como psicóloga, como operadora pedagógica, en la red de violencia, de consumos problemáticos de la provincia, siempre dando clases”.

“Aprendí a amar a Catriel, a pesar de los obstáculos que tuve, decidí echar raíces en Catriel”.

TRAYECTORIA POLÍTICA

Siempre tuvo una militancia social como trabajadora de salud, en defensa de los pacientes, en la importancia de la atención, fue representante de los trabajadores participando en el consejo de salud, en la lucha por el nuevo edificio del hospital Catriel.

Además relató un episodio que la marcó en su trabajo y en la lucha, “Te encontrás con muchas situaciones de impotencia frente a los vecinos, en un momento tuve que atravesar la situación de un paciente que estaba atendiendo, un joven que se logró rescatar de las adicciones y terminó en suicidio… Ese joven necesitaba un trabajo luego de haberse rehabilitado, me cansé de plantear la situación al gobierno local y provincial, la importancia de contar con operadores, con un programa de inserción laboral para pibes recuperados del consumo”.

“Sentí que la sociedad, el gobierno municipal y provincial no respondían a la gente, no dotaban de presupuesto. En ese momento un compañero, Facundo Arceo, me propuso participar de un proyecto político partidario, decidí acompañarlo. Yo ya tenía mi firme convicción con el peronismo, con una herencia familiar de mis abuelos. Mi abuela materna logró subsistir con sus 6 hijos gracias a la posibilidad de una máquina de coser que le otorgó Evita”..

En 2015 llegó como concejal, en ese Concejo Deliberante la oposición estaba compuesta solo por 2 bancas. “Hicimos una fuerte oposición siempre en contacto con la red provincial de concejales, funcionarios, referentes provinciales, sobre todo con Martín Soria, con María Emilia”.

En el momento de la candidatura a gobernador, en 2019, Martín Soria se comunicó con Daniela para proponerle conformar la lista de legisladores en los primeros lugares. “Me pareció una excelente oportunidad para representar a Catriel, así asumí como legisladora provincial”.

En la actualidad, hace unos meses atrás y ante la contienda electoral, Salzotto decidió ser candidata a intendente de Catriel. “Aposté por el proyecto de Catriel, por el que todos estos años he venido elaborando críticas, propuestas, y la única forma de llegar es siendo gobierno, es la única manera de cambiar la vida a la gente”.

“Creo que la mejor estrategia es estar siempre cerca de la gente, escuchando, y no alejarse… cuando te alejas de la gente perdés el rumbo como político”.

PRINCIPALES EJES DE GOBIERNO

“Pensar en un Catriel que se debe transformar y la única manera de llegar a eso es con acción, con trabajo en distintos ejes”.

– Acceso a la salud: “lograr mayor complejidad de salud en Catriel”

* Vamos a crear el primer centro de promoción de salud, será un centro articulador municipal.

– Acceso al suelo: “hoy hay muchísimas irregularidades, poca transparencia, y mucha demanda de vecinos y vecinas, desde los nativos y criados hasta la gente que tiene varios años de residencia y no logran acceder. Hay que rever ese sistema, ordenar, que haya menos tomas”.

“Hay que hacer barrios temáticos: nacidos y criados, trabajadores policiales, municipales…”.

– Acceso al trabajo: “tenemos operadoras que han renegociado sus contrataciones y eso va a seguir. Hoy tenemos todas las posibilidades con el no convencional, y hay que hacer un nuevo replanteo en cuanto al aporte de regalías en relación a lo que se está por explorar”.

“Nuevo replanteo por los ejidos colindantes de Catriel. De esta forma y con nuevos acuerdos, resultará en la industrialización del petróleo. Generar la ruta del tránsito hacia Vaca Muerta”.

“Lograr un yacimiento que sea municipalizado y poder poner distintas fuentes laborales”

* Producción: “hay una matriz productiva muy importante con los agricultores, los chiveros, tenemos que hacer resurgir la producción caprina apostando a créditos y microcréditos para productores”.

* Nuevas Energías: “pensamos en la planificación en un sector de Catriel sostenible y sustentable con las nuevas energías”-.

– Acceso a la Educación: “Vamos a crear el polo educativo universitario, le ofreceremos a todas las universidades un proyecto educativo que yá proponga carreras universitarias para nuestros jóvenes, acompañada de un paquete de ordenanzas.

Además de una oferta en formaciones, escuelas de arte y oficios”.

– Acceso a la Infraestructura: “dotar a Catriel de desagües pluviales, replanteo de infraestructura en la zona céntrica, seguir con el asfaltado de calles. Un compromiso de asfaltar en 12 meses por lo menos 30 calles”

” Veredas inclusivas en los barrios.

* Reparticiones Públicas: “lograr la UDAI de Anses, agencia dotada de más personal en Pami, un buen edificio de correo argentino y así todas las reparticiones”.

MENSAJE FINAL

“La comunidad de Catriel debe votar una opción que transforme el Catriel actual.y yo tengo la fuerza junto a todo el equipo que me acompaña.

Debe haber un gobernante en Catriel con sensibilidad, saber escuchar al más vulnerable, al que menos tiene, entender la problemática del trabajador, entender a todos los sectores. Poder y saber articular, negociar y acordar con todos los sectores.

Hoy Catriel está en un estado penoso, como la cara visible donde se inicia nuestra provincia, no podemos estar en este estado con los aportes que tenemos. Se necesita mucha fuerza para sacar a Catriel adelante, yo tengo esa fuerza, tengo ganas, y tengo la humildad de saber reconocer mis errores.

El gobernante que lleve adelante los destinos de Catriel debe tener la grandeza de proyectar y la humildad de escuchar, de sensibilizarse, de entender, El interés acá no es personal, es de todos” concluyó la candidata a intendente municipal Daniela Salzotto