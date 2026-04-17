Tenis de Mesa-Los hermanos Serra destacados en San Rafael

Los hermanos Serra participaron del Regional en Mendoza con actuaciones destacadas en Sub 19 y Todo Competidor, en el inicio de la temporada 2026.

El tenis de mesa de Catriel tuvo presencia el pasado fin de semana en el Torneo Regional disputado en San Rafael, Mendoza, donde Santiago e Ignacio Serra representaron a la ciudad en las categorías Sub 19 y Todo Competidor, sumando valiosa experiencia en el comienzo del calendario competitivo.

La actuación más destacada llegó de la mano de Santiago Serra, quien logró subirse al podio en la categoría Sub 19 tras alcanzar el tercer puesto, mostrando un alto nivel de juego ante rivales de la región. En esa misma divisional, Ignacio Serra también tuvo una sólida performance, llegando hasta los cuartos de final.

En la categoría Todo Competidor, ambos jugadores volvieron a medirse con exponentes de mayor experiencia. Santiago alcanzó los cuartos de final, mientras que Ignacio quedó en el camino en instancia de octavos, en un certamen de gran exigencia.

Más allá de los resultados, el torneo significó el primer compromiso oficial del año para los tenimesistas locales, sirviendo como punto de partida para la temporada 2026. En ese sentido, Ignacio Serra ya tiene en el horizonte un nuevo desafío: los Juegos de la Integración Patagónica, que se desarrollarán del 20 al 24 de abril en Río Grande, Tierra del Fuego.

El joven partirá el domingo 19 en la madrugada con un objetivo claro: defender el tricampeonato conseguido en la última edición y seguir posicionando a Catriel entre los protagonistas de la disciplina a nivel regional.