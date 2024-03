Tenis de Mesa-Los jugadores Catrielenses se preparar para un abril movido » Catriel25Noticias.com

La talentosa jugadora Catrilense Manu Pereyra, participó junto con las 16 mejores tenemesistas del país, de los Selectivos Nacionales de la especialidad Tenis de Mesa, donde se busca año a año a los 4 deportistas para representar al país en competencias Sudamericanas y mundiales.

Dicho Selectivo se llevó adelante del 20 al 21 de marzo, en el Polideportivo Gustavo ” El Torito” Rodríguez en San Martin Mendoza.

MANU se coronó CAMPEONA DEL 2do SELECTIVO y da continuidad a su amplio recorrido en la Selección Argentina.

-Triunfo en 8vos de Final 4 a 1 a Mayumi Aguilar Ikeda de Bs As.

-Triunfo en 4tos de Final 4 a 0 frente a su verduga del 1er Selectivo Mariam Shahmuradyan de Buenos Aires.

-Triunfo en Semifinal: 4 a 2 frente a Naomi Mariño de Buenos Aires.

-Triunfo en la Final: 4 a 2 frente a Abril Okuyama de Buenos Aires.

Con este resultado Manu consigue seguir representando a nuestro País en competencias internacionales.

Mientras se viene un abril movido para los jugadores Catrielenses, con 2 torneos importantes

Del 17 al 20 de abril Youth Contender (Circuito Mundial) en Santiago de Chile.

Del 22 al 28 de abril Sudamericano U 19 en Santiago de Chile.

IGNACIO SERRA, también participo de los Selectivos Nacionales, teniendo un gran desempeño, que si bien no logro el objetivo de entrar, dejo en claro que es un gran pero gran deportista. (Quedo como 3er Suplente de la Selección Argentina sub 15).

En el 2do Gran Prix participo de dos Categoría obteniendo podio en ambas (BRONCE en sub 15 y en Sub 17).

SANTIAGO SERRA, participo de los Selectivos Sub 19 donde quedó como 7mo Suplente de la Selección Argentina.

En el Gran Prix tuvo triple participación Sub 17 donde se colgó la medalla de BRONCE, sub 19 y Sub 23 donde cayó en 8vos de Final.

Una vez finalizado el Gran Prix, Santiago partió hacia Buenos Aires para disputar desde el jueves 28 hasta el domingo 31 de marzo, dos competencias Pro tur bonaerense y una nueva fecha de la Liga de equipos representando al Club Alvear de Bs As.

El Coach de las Escuelas Municipales de 25 de Mayo La Pampa y de Catriel Profesor Cristian Pereyra dijo sentirse privilegiado de contar con estos deportistas de Élite.