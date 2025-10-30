todos los detalles » Catriel25Noticias.com

La Universidad Nacional del Comahue (UNCo), el Instituto Patagónico de las Artes (IUPA) y la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) anunciaron la apertura de inscripciones para sus carreras de grado para el ciclo lectivo 2026. Los plazos se extenderán hasta el 26 de febrero de 2026, con múltiples opciones de licenciaturas, tecnicaturas y cursos introductorios para los jóvenes que buscan acceder a educación superior pública y gratuita.

La Universidad Nacional del Comahue (UNCo) comenzará el proceso de inscripciones el 1 de noviembre. La oferta académica abarca más de 81 carreras y 108 títulos universitarios, que abarcan disciplinas de Ciencias Sociales, Humanidades, Científicas, Tecnológicas y profesorados distribuidas en doce localidades en Neuquén y Río Negro.

El informe de la Secretaría de Planeamiento y Desarrollo Institucional indicó que la UNCo registró la inscripción de 9.982 estudiantes durante el 2024. Los futuros estudiantes podrán acceder al detalle de cada carrera, la modalidad de cursado, identificar la facultad correspondiente y la duración de la formación académica a través del portal digital https://ingreso.uncoma.edu.ar/.Además, hay una orientación paso a paso para completar la preinscripción en línea.

Entre los requisitos generales figuran la ficha de preinscripción, documento nacional de identidad, certificado de finalización de estudios secundarios o constancia de materias pendientes y el certificado de discapacidad en el caso que corresponda. Algunas carreras, como el Profesorado en Educación Física exigen documentación adicional como el apto médico y la carrera de Medicina requiere el Carnet de vacunación, que incluya la antitetánica y Hepatitis B.

En esta convocatoria, la UNCo informó una particularidad para las carreras de las facultades de Ingeniería e Informática. Estas unidades académicas abrirán sus inscripciones durante febrero de 2026, debido a la actualización del sistema de gestión SIU- Guaraní. Este sistema permitirá optimizar la base de datos y unificar los trámites de los futuros ingresantes.

La apertura de las inscripciones en el IUPA en General Roca

Por su parte, el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) abrió las inscripciones para 28 carreras universitarias. La oferta académica incluye tecnicaturas universitarias, profesorados superiores y licenciaturas en Artes del Movimiento (Danzas), Arte Dramático, Música, Artes Visuales y Artes Audiovisuales.

La preinscripción se realiza a través de la plataforma SIU-Guaraní y el límite para la presentación de la documentación será hasta el 17 de noviembre de 2025. El IUPA ofrece diferentes Ciclos Introductorios, Talleres de Iniciación, Licenciaturas, tecnicaturas y profesorados en distintas ramas del arte.

Entre los documentos solicitados se encuentran la fotocopia del DNI, partida de nacimiento, certificado de buena salud, fotografía 4×4, constancia de secundario completo y comprobante de preinscripción.

Algunas carreras exigen requisitos específicos, como una prueba de esfuerzo o ergometría para los inscriptos a las carreras de Artes del Movimiento. Los aspirantes a carreras de Arte Dramático deberán presentar el certificado de un otorrinolaringólogo y los inscriptos a Artes Visuales tendrán que presentar el certificado de aplicación de la vacuna antitetánica y el certificado de un otorrinolaringólogo.

Las inscripciones para la Universidad Nacional de Río Negro

La Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) también anunció las inscripciones para una amplia propuesta educativa que ofrece en distintas sedes de la Provincia de Río Negro. La casa de estudios ofrece de 60 carreras entre licenciaturas, profesorados, ingenierías, tecnicaturas, maestrías y especializaciones.

El período de inscripción se extenderá hasta el 30 de enero de 2026 para la mayoría de las carreras. Sin embargo, quienes deseen cursar Medicina en San Carlos de Bariloche deberán completar el trámite antes del 17 de octubre de 2025, fecha límite anticipada para esa propuesta académica.

El proceso se realiza de manera completamente online a través del sitio oficial de la institución en el Sistema de Pre-inscripción. Allí los aspirantes deben generar un usuario, completar el formulario y adjuntar la documentación requerida:

DNI

Fotografía tipo carnet

Título secundario o certificado equivalente

Al finalizar, es obligatorio descargar la Ficha de Inscripción como comprobante. Los estudiantes ya registrados en la universidad deberán hacer el trámite mediante el sistema SIU Guaraní. La confirmación oficial llegará por correo electrónico.

Una vez aceptada la inscripción, los ingresantes deberán realizar un curso introductorio. Este incluye un módulo virtual de Introducción a la Vida Universitaria (IVU) y un módulo específico, previsto para febrero de 2026.

Oferta académica en las tres sedes de la UNRN

La Sede Alto Valle – Valle Medio tiene presencia en Allen, Cipolletti, General Roca, Villa Regina y Choele Choel. La misma ofrece las siguientes carreras: Odontología, Tecnicatura Superior en Mantenimiento Industrial, Tecnicatura Universitaria en Hidrocarburos, Licenciatura en Artes Visuales, Licenciatura en Criminología y Ciencias Forenses, Arquitectura, Diseño de Interiores y Mobiliario, Diseño Industrial, Licenciatura en Diseño Visual, Licenciatura en Geología, Profesorado en Nivel Medio y Superior en Biología, Ingeniería en Alimentos, Ingeniería en Biotecnología, Licenciatura en Administración de Empresas, Licenciatura en Comercio Exterior, Medicina Veterinaria, Tecnicatura en Enología, Profesorado de Enseñanza de Nivel Medio y Superior en Química (Ciclo de Complementación) y Profesorado de Enseñanza de Nivel Medio y Superior en Biología (Ciclo de Complementación).

Por su parte, la Sede Andina, ubicada en San Carlos de Bariloche y El Bolsón, cuenta con las siguientes propuestas académicas: Ingeniería Electrónica, Ingeniería en Computación, Ingeniería en Telecomunicaciones, Licenciatura en Administración, Licenciatura en Arte Dramático, Licenciatura en Ciencias Antropológicas con Orientación Sociocultural, Licenciatura en Economía, Licenciatura en Hotelería, Licenciatura en Letras, Licenciatura en Turismo, Medicina, Profesorado de Educación Secundaria y Superior en Antropología, Profesorado de Nivel Medio y Superior en Física, Profesorado de Nivel Medio y Superior en Química, Profesorado de Nivel Medio y Superior en Teatro, Profesorado en Lengua y Literatura, Tecnicatura en Viveros, Licenciatura en Diseño Artístico Audiovisual, Tecnicatura en Producción Vegetal Orgánica y Licenciatura en Agroecología.

Por último, la Sede Atlántica de Viedma, ofrecen las siguientes carreras: Abogacía, Licenciatura Educación (Ciclo de Complementación), Licenciatura Educación Inicial (Ciclo de Complementación), Licenciatura Educación Primaria (Ciclo de Complementación), Contador Público, Ingeniería Agronómica, Licenciatura en Ciencias del Ambiente, Licenciatura en Comunicación Social, Licenciatura en Educación Física y Deporte (Ciclo de Complementación), Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría, Licenciatura en Nutrición, Licenciatura en Sistemas y Tecnicatura Universitaria en Deporte.