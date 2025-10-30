derrapó y choco a dos vehículos. Daños materiales » Catriel25Noticias.com

Ocurrió este miércoles cerca de las 22:00 horas en calle Afganistán frente a la cancha auxiliar de Unión Deportiva Catriel.

Un vehículo marcha Chevrolet circulaba por calle Afganistán en dirección a calle Cuba cuando por razones que se desconocen el conductor perdió el control impactando contra un furgón tipo Trafic y luego en la parte trasera de un camión.

No hubo heridos y la reparación de los daños serán materia de análisis por parte de las compañías de seguro de los vehículos.

Fotos: (gentileza)