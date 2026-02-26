trabajan contra reloj en la Escuela n° 218 » Catriel25Noticias.com

Educación asegura que avanzan las obras en el edificio de la Escuela Gral Enrique Mosconi, responde a reclamos y asegura que llegarán en forma para el comienzo de clases.

El consejero local de Educación en Catriel, Marcelo Bustos, se refirió a los reclamos de familias por falencias en distintos establecimientos escolares, particularmente en la Escuela Primaria N.º 218, donde tras reiteradas intervenciones edilicias volvieron a registrarse inconvenientes estructurales.

Bustos explicó que actualmente se ejecutan trabajos en seis aulas ubicadas en el sector posterior del edificio, junto con los sanitarios anexos. La obra debía comenzar el 5 de enero, pero sufrió una demora de aproximadamente 15 días por cuestiones vinculadas a la empresa contratista.

La obra inició el 21 de enero y debería estar finalizada el 5 de marzo. Nos reunimos con el responsable de la empresa, quien se comprometió a reforzar los trabajos para cumplir con los plazos establecidos, indicó.

El funcionario detalló que las tareas consisten principalmente en el recambio de la cubierta externa para impermeabilizar el edificio y luego intervenir en la estructura interna. Si bien se trata de una intervención técnicamente sencilla, la ejecución parcial dejó sectores expuestos a la lluvia, lo que provocó filtraciones y humedad en algunas aulas.

Según precisó, los inconvenientes se concentran en seis aulas ubicadas detrás del SUM, por lo que el inicio del ciclo lectivo podría desarrollarse con normalidad en el resto del establecimiento mientras se finalizan las reparaciones, situación que será evaluada por el área de Infraestructura del Ministerio de Educación.

Marcelo Bustos (Delegado Escolar Catriel)

Bustos sostuvo que comprende la preocupación de las familias y recordó que existieron compromisos previos para realizar soluciones más integrales. No obstante, explicó que el área técnica provincial definió avanzar primero con el proyecto de impermeabilización, estrategia que ya dio resultados en otros sectores del edificio.

En relación con reclamos en otros establecimientos, como jardines de infantes donde se señalaron problemas en sanitarios y mantenimiento, indicó que las reparaciones están a cargo de la empresa AMASAF, adjudicataria del servicio de mantenimiento escolar, que organiza las intervenciones con personal trasladado desde otras localidades.

Respecto a los inconvenientes sanitarios en algunos edificios, señaló que en ciertos casos están vinculados al colapso del sistema cloacal, una situación estructural que excede al ámbito educativo.

El consejero aseguró que el cronograma de desinfección, desmalezamiento y acondicionamiento general de los establecimientos se encuentra en su etapa final, con el objetivo de que las escuelas estén en condiciones al inicio del ciclo lectivo.

Además, confirmó la continuidad del servicio de transporte escolar con la empresa adjudicataria y adelantó que Catriel recibirá próximamente una unidad adaptada para estudiantes con movilidad reducida destinada a la escuela especial.

Sabemos que hay situaciones que generan preocupación, pero hay trabajo en marcha y decisiones técnicas que buscan resolver los problemas de fondo. Vamos a seguir acompañando a las comunidades educativas y monitoreando cada intervención, concluyó Bustos