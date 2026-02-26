de 30 diputados, sólo 2 hubo en la asamblea convocada por Monsalve » Catriel25Noticias.com

El área El Medanito volvió este miércoles al centro del debate político y social. Autoridades de la municipalidad de 25 de Mayo, representantes de pymes, dirigentes sindicales, diputados provinciales y trabajadores se reunieron en el Centro Cultural de 25 de Mayo.

Allí elaboraron un documento y reclamaron una definición sobre el yacimiento hidrocarburífero más importante de la provincia: el 18 de junio vence el contrato de las actuales operadoras y la intención de los 15 diputados del peronismo es que se haga cargo la estatal Pampetrol. Pero ese proyecto tiene la resistencia de la intendencia de 25 y de los 15 legisladores opositores: pretenden una licitación exprés para que una privada haga fuertes inversiones y garantice los aproximadamente 400 puestos de trabajo

El encuentro en 25 comenzó pasadas las 18 horas. Solo asistieron dos de los 30 diputados provinciales invitados: Gisela Cuadrado, de la UCR, y Enrique Juan, del Pro. En tanto, se conectaron por Zoom las diputadas Noelia Viara y Celeste Rivas, ambas del Pro. En representación de la diputada Patricia George, del peronismo, participó por teleconferencia el exdiputado Jorge Lezcano. A su vez, los diputados de Comunidad Organizada, Sandra Fonseca y Maximiliano Aliaga, enviaron una nota.

El intendente Leonel Monsalve abrió la asamblea y dejó un mensaje a los legisladores provinciales y al gobernador Sergio Ziliotto. “Si no intervenimos todos juntos, como comunidad, puede venirse un panorama desolador”, alertó. “Nosotros queremos que nos escuchen. La intención era que los diputados estuvieran presentes. Pero no están, a excepción de dos y otros que se conectaron (por videoconferencia)”, dijo.

“Algunos no dieron la cara, se han llamado a silencio y hoy están tomando decisiones, a la distancia”, lanzó, en referencia a los diputados, principalmente del PJ. “Mínimo que deberían haber venido”, agregó.

“La verdad es que estamos cansados de tantos manoseos. Las inversiones no llegan y vemos cómo las obras se van a otras localidades, cuando tenemos regalías que abastecen a toda la provincia”, afirmó.

Apuntó al proyecto de ley firmado por el gobernador Sergio Ziliotto e impulsado por los 15 diputados del peronismo, que establece, entre otros puntos, que desde el 19 de junio y por el término de dos años se haga cargo del área la empresa estatal Pampetrol. “Esta ley afecta a nuestra localidad y pareciera que no lo están viendo”, sostuvo Monsalve.

Como indica la iniciativa, se prevé una inversión mínima para mantener la extracción. Pero no establece desembolsos -y por ende mano de obra- para explorar y explotar nuevos pozos. “No garantiza inversiones y eso significa una pérdida irreparable para 25”, manifestó.

“No venimos a presionar a nadie. Venimos a marcar nuestra posición”, expresó. “Si no vinieron, sabrán qué es lo que reclamamos: les llevaremos un documento para que se enteren”, agregó.

Enrique Juan

El diputado Enrique Juan, del Pro, dijo que en su momento propusieron que se exigieran regalías “más acordes” a la situación nacional, pero que el PJ, en su “interna”, exigía más y demoró una definición.

“Nosotros, desde el Pro, pretendíamos acordar exigencias de acuerdo al contexto nacional y la economía nacional y de la explotación de yacimientos convencionales”, manifestó.

“Esas posiciones fueron desoídas. Hubo una postura muy tozuda, del bloque del Frejupa, de no bajar las regalías del 20%”, recordó. En ese marco, dijo que la discusión se alargó por 11 meses.

Dijo que, frente a la posición inflexible del peronismo, un sector del Pro que integra decidió acompañar la iniciativa oficialista. “No compartíamos las regalías, pero entendíamos que ese era el paso para destrabar la licitación”, expresó.

Gisela Cuadrado

La diputada radical Cuadrado arrancó su discurso sobre la situación ambiental del área de El Medanito. “Esa fue una de las principales discusiones y la poca información que había”, manifestó. “Porque se debe definir qué hacer con los pasivos ambientales y, a partir de ahí, avanzar con la licitación”.

Otras voces

Alejandra Martínez, una comerciante, también pidió que el pueblo sea escuchado. “Si no hay trabajo, se cae el consumo. Y si no hay consumo, se cierran comercios y se pierden más puestos de trabajo”, manifestó.

Marcos Retamales, a su vez, dijo que “el inconveniente” del yacimiento no es solo para el trabajador petrolero: también afecta a otras ramas de la actividad. “La no inversión, hará que esto siga decayendo”, expresó.

Alberto Martín, representante de una pyme que presta servicios en El Medanito, pidió “celeridad” y “responsabilidad” a los legisladores. “Les pido a mis diputados que tengan celeridad en la definición del próximo contrato, que nos permita tener certidumbre. Lo que nos está matando, hoy, es la incertidumbre”, dijo.

El gremio

El secretario gremial del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Daniel Alfredo Andersch, fue otro de los oradores. “Tengamos cuidado. Sean conscientes de lo que van a hacer”, dijo.

En ese marco, sostuvo que, si no hay inversiones, será difícil mantener los puestos de trabajo. “Si no hay inversión, la historia nos dice que, inexorablemente, no vamos a tener reservas comprobadas. Ahí van a tener dejar de interés las petroleras, porque se agotarán las reservas”, advirtió.

El dirigente dijo que hay pozos que requieren que se haga en forma inmediata el llamado “pulling” en los pozos petroleros -una operación de servicio técnico y mantenimiento-. Si no se hace, se perderán para siempre esos pozos por los altos costos.

“Es hora de despertar y decirles a las autoridades que la matriz productiva está en 25 de Mayo. Las autoridades, no importa de qué partido, lo tienen que conocer”, agregó.

“Si el yacimiento se pone bien, generará más regalías y más ingresos de coparticipación para La Pampa”, sostuvo.

Qué es El Medanito

El área se ubica a 40 kilómetros de 25 de Mayo y abarca 834,3 kilómetros cuadrados. Es el principal yacimiento hidrocarburífero de La Pampa: cuenta con 267 pozos activos (48 abandonados), aporta el 34% de la producción provincial y representa cerca del 10% de los ingresos fiscales pampeanos.

Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR) opera el área desde 1992. En 2016 obtuvo una prórroga por diez años, con regalías que rondan el 35%, según el precio del crudo, y una participación del 20% de Pampetrol. El contrato vence a mediados de junio.

La Legislatura discutió desde 2024 en qué condiciones sacar el área a licitación. En ese marco hubo manifestaciones en 25 de Mayo y Santa Rosa.

El proceso licitatorio, finalmente, se inició en diciembre de 2025. Las empresas no mostraron interés y el 9 de febrero de este año la licitación se declaró desierta. La única firma que intentó presentarse fue PCR, pero quedó fuera por no obtener el Certificado de Aptitud Ambiental debido a pasivos sin remediar.

El pliego establecía regalías móviles del 15% al 20%, un bono de ingreso mínimo de 50 millones de dólares -con destino parcial a municipios y a un parque fotovoltaico en 25 de Mayo– y la obligación de que el 80% de la mano de obra fuera pampeana.

También influyeron otros factores para que no haya ofertas: el precio del crudo por debajo de los 60 dólares, los costos operativos en alza, la madurez del yacimiento con producción declinante y la migración de grandes compañías hacia Vaca Muerta.

Luego del fracaso de la licitación para concesionar el área por otros 25 años, los 15 diputados del peronismo -impulsados por los seis legisladores que responden al exgobernador Carlos Verna– propusieron que Pampetrol asuma el control durante dos años, hasta convocar a un nuevo proceso. En cambio, los 15 legisladores opositores de la UCR, el Pro-MID y Comunidad Organizada prefieren una licitación exprés, aunque difieren en las condiciones, en especial en el nivel de regalías.

En 25 de Mayo advierten que cualquier retracción en la actividad impactará en las pymes proveedoras, el empleo directo e indirecto y los ingresos vinculados al sector hidrocarburífero, eje central de la economía local.

El argumento oficial: “no hay tiempo”

Con la licitación caída, el exgobernador Carlos Verna impulsó, a través de sus seis legisladores, que Pampetrol se haga cargo del área. La iniciativa sumó el respaldo de los otros nueve diputados del peronismo. El problema es que los 15 opositores restantes no están de acuerdo o mantienen serias dudas.

En ese marco, con el aval de los 15 diputados del peronismo, el gobernador Sergio Ziliotto envió un proyecto de ley a la Legislatura para que Pampetrol tome el control por dos años. Señaló que “no existe tiempo suficiente para alternativas mejores” y advirtió que, sin una decisión rápida, podría perderse producción en el corto plazo.

El proyecto prevé una reorganización de las áreas operadas por Pampetrol y autoriza a incorporar El Medanito junto con Medanito Sur, Salina Grande 1 y Rinconada Puesto Morales. También habilita la contratación de un operador transitorio y la toma de créditos para capital de trabajo.

Según el texto, en esta etapa no habrá exploración, sino inversiones mínimas para garantizar la operación, la continuidad laboral y el cuidado ambiental, mientras se define un régimen concesional de largo plazo.

Con Información de: (Diario Textual)

Fotos: Miguel Villablanca