fue a comprar una Biblia y se robó todos los alfajores » Catriel25Noticias.com

Un solitario ladrón pasó por el Súper Kiosco ubicado en calles Roca y Holanda y se llevó gran cantidad de alfajores y otros artículos. El dueño salió tras él pero no logró alcanzarlo.

El hecho ocurrió este miércoles cerca de las 21:00 horas cuando el hombre (joven) ingresó al comercio y comenzó a preguntar sospechosamente por un libro. En el lugar sólo disponen de librería Cristiana por lo que se acercó a la estantería y hojeó una Biblia. Propuso pagar con una tarjeta de crédito pero sólo era una maniobra de distracción. Cuando el comerciante se entretuvo un segundo arrasó con todo lo que tenía a mano y lo guardó en una mochila.

El hombre salió tras sus pasos pero en la esquina de Roca y Zurita se perdió entre los vehículos estacionados.

“Es el mismo que le robó no hace mucho a mi señora”, dijo resignado el comerciante.