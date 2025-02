transfirió por error a vecino de Catriel y recuperó su dinero » Catriel25Noticias.com

Un hombre de la provincia de Entre Río transfirió por error a un vecino de Catriel un dinero a través de la aplicación Mercado Pago. Hizo desesperados llamados a la radio local “Alas” y a otros vecinos de la localidad hasta que se comunicó con quién había recibido el dinero. Finalmente se mostró agradecido.

Luis Emilio Ramos de Entre Ríos depositó a Cristian Ramiro Peñaloza de Catriel la suma de 100 mil pesos por error. Cuando se percató que la persona a la que había depositado no era la que correspondía comenzó a llamar desesperadamente para tratar de ubicarlo y recuperar su dinero, cosa que rara vez ocurre. Pero esta vez fue diferente. El hombre de Catriel no estaba ni enterado de que su cuenta había crecido hasta que el damnificado se comunicó. Es así, que Peñaloza no dudó un instante y le transfirió el mismo monto a su dueño.

“Deseo destacar el gesto del señor Peñaloza por devolver el dinero que por error le transferí. No siempre ocurre y es digo hacerlo público”, escribió el Entrerriano a www.catriel25noticias.com