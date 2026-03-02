Provincia finalizó obra de gas en Lote 15 » Catriel25Noticias.com

Con una inversión superior a los $179 millones, el Gobierno Provincial culminó los trabajos de ampliación de la red en el Lote 15 de Catriel. Ahora, 126 hogares consolidados, con proyección a sumar otros 65, podrán conectarse al servicio, mejorando definitivamente su calidad de vida y dejando atrás el uso de la garrafa.

El Gobierno de Río Negro continúa demostrando con hechos concretos que la Provincia no se detiene y que la obra pública sigue siendo un pilar fundamental para el desarrollo de las comunidades. En este marco, se finalizó la esperada ampliación de la red de gas natural para el sector denominado Lote 15, en Catriel.

Los trabajos, que estuvieron a cargo de la empresa Del Río Gas, demandaron una inversión 100% provincial de $179.140.717. Esta infraestructura es de vital importancia para acompañar el crecimiento urbano de la localidad petrolera, garantizando que el desarrollo productivo vaya de la mano con la calidad de vida de sus habitantes.

Weretilneck había comprometido la obra el año pasado

La culminación de esta obra tiene un impacto directo e inmediato en la comunidad: la nueva red beneficia directamente a 126 familias que ya residen en el sector, pero fue diseñada con capacidad para abastecer a 65 nuevas instalaciones en el futuro. De esta manera, el proyecto alcanza a un total de 191 potenciales hogares que podrán acceder a un servicio esencial para enfrentar las bajas temperaturas, cuidar la salud y reducir drásticamente los gastos mensuales en calefacción.

El paso a paso para los vecinos

Desde el Ministerio de Obras y Servicios Públicos se aclaró que, con la obra finalizada, la red de gas ya pasa por el frente de los domicilios. Al tratarse del tendido troncal, el Estado provincial cumplió con la infraestructura base.

A partir de ahora, para contar con el servicio dentro del hogar, cada vecino deberá iniciar de manera particular las gestiones correspondientes ante la empresa prestataria Camuzzi Gas del Sur y contratar a un gasista matriculado, quien será el encargado de ejecutar la conexión y la instalación interna domiciliaria para la aprobación final por parte de la empresa.