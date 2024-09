un oculista se propasó con una paciente y la clínica lo expulsó » Catriel25Noticias.com

Un médico que atendía eventualmente en un sanatorio privado fue desvinculado por insinuaciones sexuales a sus pacientes. Según pudo saber este medio, habían trascendido algunos comentarios sobre el profesional pero no había ninguna denuncia concreta.

En los últimos días el Director de la clínica, el reconocido traumatólogo Sergio Obrist recibió en persona a una mujer angustiada que relató la situación que vivió en una consulta con el oftalmólogo. Si dudarlo, lo expulsó del centro médico e hizo su descargo en redes sociales.

“Hace unos días vivimos en nuestra institución una situación horrible donde un profesional se propaso con una señorita durante la práctica profesional, al escuchar a la paciente, en mi carácter de director médico es que decidí inmediatamente la desvinculación de este profesional advirtiendo de esta situación a demás colegas directores médicos de otras instituciones con el fin de que nos cuidemos entre todos”.

“Agradezco la valentía de la paciente quien se animo a hablarlo conmigo y a raiz de ella es que otras pacientes también me confirmaron situaciones similares. Lamento que esta persona ya esta trabajando en otro centro médico, donde no importo que diéramos estas advertencias

La verdad es que nosotros tenemos una trayectoria de muchos años en la localidad, iniciada por mi papa y continuada por mi y nuestro equipo,, siempre honrando la relación medico paciente.

Hoy nos llega de salud publica la grata noticia de que estamos nuevamente rehabilitados por 5 años. Una de cal y una de arena, como la vida misma.

El poner un centro médico NO solo es un cartel, es mucho mas, donde la base es la moral y la etica. Cumpliendo a raja tabla las normas, hoy en Catriel, es somos una de las tres instituciones q cuentan con habilitación de salud pública para el ejercicio profesional, el cual NO puede y No debe ser ejercido sin estas condiciones, si lo hacen están Fuera de la ley y normas vigentes. Exijan por ustedes y los suyos siempre”.

Dr. Sergio M. Obrist

Director Medico