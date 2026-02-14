UnTER se planta contra la oferta salarial del Gobierno » Catriel25Noticias.com

El Congreso extraordinario de la UnTER, que sesionó ayer en Cipolletti, resolvió por amplia mayoría rechazar la propuesta salarial que el Gobierno realizó en la última paritaria, por considerarla «alejada» de las necesidades reales de la docencia. Además, definió «profundizar el plan de lucha» ante la falta de respuestas del gobierno provincial, y el «claro deterioro de las condiciones salariales y laborales».

En ese marco, la dirigencia y las bases del gremio docente ratificaron el paro del 18 de febrero, con movilización a Línea Sur.

Al finalizar el Congreso, la UnTER comunicó su pliego de reclamos:

-Exigir la convocatoria urgente a paritaria, con una propuesta salarial que contemple la pérdida del poder adquisitivo.

-No iniciar el ciclo lectivo 2026 del período común con un paro de 48 horas, realizando movilización a Cipolletti el primer día y acciones locales el segundo.

-Convocar a Congreso inmediato para evaluar la situación y definir la continuidad del plan de lucha.

-Ratificar el pliego aprobado en San Antonio Oeste, sosteniendo cada uno de los puntos votados por la docencia.

-Exigir la renuncia de la Ministra de Educación, ante la falta de respuestas políticas y la profundización del conflicto.

-Exigir la renuncia del consejero escolar de Jacobaci Juan José Moreno por violencia de género

-Rechazar la reforma de la escuela secundaria que se pretende implementar en Valle Media de manera inconsulta y arbitraria.

-La docencia rionegrina vuelve a expresar con claridad que no aceptará imposiciones ni ajustes encubiertos. Sin salarios dignos, sin diálogo real y sin respeto por las decisiones colectivas, no habrá normalidad.

-Mandatar a les congresales a CTERA para que impulsen un paro de no inicio nacional y un plan de lucha unificado.

-Plantear en el congreso de CTERA que esa entidad realice un aporte al fondo de huelga de la lucha de los y las docentes rionegrinas.

-Plantear en el congreso de CTERA que se realice un paro nacional en el día de tratamiento de la reforma laboral en la Cámara de Diputados.

Y aseguran que «no vamos a aceptar salarios de pobreza, reformas inconsultas ni decisiones arbitrarias que vulneren nuestros derechos y los de nuestras comunidades educativas».

«Si el Gobierno insiste en el ajuste, encontrará a una docencia organizada, movilizada y en las calles», advirtió el gremio y aseguró que «no habrá normalidad mientras no haya respuestas». «No habrá inicio sin salario que no sean de pobreza», sentenció la UnTER.