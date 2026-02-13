expulsan del país a un chileno tras robar pertenencias de un vehículo » Catriel25Noticias.com

El hombre sustrajo dos valijas, mochilas y una billetera con tarjetas bancarias. El juicio abreviado detectó que el ciudadano chileno residía de forma irregular en el país.

Un ciudadano chileno fue expulsado del país luego de ser declarado responsable de un hurto que tuvo lugar en San Carlos de Bariloche, en un hecho encuadrado como tolerancia cero frente a la inseguridad. El hombre robó objetos de un vehículo estacionado en la zona céntrica de la localidad. La medida incluyó la prohibición de reingreso permanente al territorio nacional, luego de constatarse que el hombre permanecía de forma irregular en Argentina.

El hecho ocurrió sobre calle Onelli, cerca de la esquina de Gallardo, donde el hombre robó del interior del vehículo dos valijas, una mochila, un bolso y una billetera con tarjetas bancarias y documentación del propietario de un vehículo estacionado. La maniobra fue advertida por la víctima cuando regresó al rodado, lo que motivó una persecución inmediata.

Tras robar los objetos, el hombre emprendió la fuga a pie

Durante la huida, el sospechoso se desprendió de parte de los elementos robados, aunque finalmente fue demorado con la colaboración de personas que pasaban por el lugar y el personal de la Comisaría Segunda. La intervención permitió recuperar la mayor parte de los objetos sustraídos, con la excepción de algunos efectos personales.

En el marco de un juicio abreviado, la Justicia lo declaró penalmente responsable por el delito de hurto. Si bien no registraba antecedentes computables en el país, se verificó que se encontraba en situación migratoria irregular, lo que activó la intervención de la Dirección Nacional de Migraciones.

El hombre residía en el país de forma irregular

El organismo dispuso su expulsión inmediata del territorio argentino y la prohibición de reingreso con carácter permanente. El personal del Migraciones se encontraba presente en la audiencia y procedió a ejecutar la orden de expulsión, con traslado a la frontera bajo custodia de Gendarmería Nacional.

La modificación de la calificación legal se sustentó en distintos elementos probatorios reunidos con posterioridad a la detención, entre ellos registros fílmicos del sistema de emergencias, testimonios, la denuncia penal, el acta de procedimiento policial y la verificación de que el vehículo no presentaba signos de forzamiento.

La falta de recuperación de elementos determinaron la calificación legal

Durante la audiencia, la Defensa Pública Penal señaló que su asistido fue detenido en flagrancia y que la principal discusión se centró en la calificación legal del hecho. Indicó que, en un primer momento, se evaluó la posibilidad de considerar el delito en grado de tentativa, tanto respecto del robo como del hurto.

Sin embargo, a partir de la manifestación de la víctima sobre la existencia de elementos que no fueron recuperados, como la documentación personal y una billetera; se entendió que no correspondía sostener una calificación más atenuada. La Defensa informó que explicó esta situación a su asistido, quien comprendió el alcance del acuerdo.

El juicio abreviado determinó el traslado a la frontera y expulsión del país

Asimismo, la Defensa indicó que el imputado tomó conocimiento de las actuaciones administrativas vinculadas a su situación migratoria irregular y de sus consecuencias, manifestando su conformidad con la pauta del acuerdo que prevé su traslado para abandonar el país.

En respuesta al magistrado acerca de la calificación legal y el monto de pena a imponer, el imputado expresó su conformidad con el trámite del juicio abreviado.

En ese contexto, el Juez de Juicio interviniente declaró la responsabilidad penal del imputado por el delito de hurto e impuso una pena de cuatro meses de prisión de ejecución condicional, ordenando su traslado inmediato a la frontera para efectivizar la expulsión del territorio nacional.