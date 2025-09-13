(Video) Una “bola de fuego” iluminó el cielo en varias localidades » Catriel25Noticias.com

Minutos antes de las 19:30 de este sábado, vecinos de Catriel observaron una fenómeno que calificaron como un meteorito o algo parecido. La visión se pudo ver en varias localidades como Bahía Blanca, Santo Rosa, Viedma y alrededores observaron una estela de fuego en el cielo, y algunos describieron haber visto una verdadera “bola de fuego”.

Fuentes del Servicio Meteorológico indicaron que podría tratarse de un bólido, restos de un meteorito que al entrar a la atmósfera generan una estela luminosa y residuos que pueden llegar a la superficie.

El fenómeno fue fotografiado por varios vecinos. Se observó con mayor intensidad desde General Pico hacia el sur de esa localidad, alcanzando también la visibilidad en Santa Rosa.