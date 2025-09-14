hubo allanamientos en busca de pruebas » Catriel25Noticias.com

A solicitud de la Fiscalía interviniente a cargo del Fiscal Jefe Gustavo Herrera, se realizaron este sábado distintos procedimientos en las viviendas de los hermanos acusados de estafa con viajes turísticos. Uno de ellos, en la sede donde se cree, funcionaba el comercio ficticio.

Las diligencias se realizaron en el marco de la causa por presunta estafa a 58 personas de Río Negro y Neuquén que en julio de 2024 quedaron varados en un viaje a Europa, la justicia allanó en las últimas horas las viviendas de la docente de inglés, de su hermano también acusado y la agencia de turismo fantasma de su propiedad en Catriel.

Según se desprende de la investigación judicial, los exitosos procedimientos se efectuaron este sábado en “Roca y Catriel” y los pesquisas incautaron “dispositivos móviles, computadoras y una serie de elementos como folletos impresos aludiendo ser una agencia de viajes registrada, circunstancia que no es así”, informó una fuente confiable.

Como se sabe, tanto la docente como su hermano ya fueron imputados y el 29 se les formulará el cargo, mientras los querellantes solicitan la “prisión preventiva”.

La causa había sido archivada por “no constituir delito” pero se sumaron pruebas que demuestran que los propietarios de la agencia fueron de vacaciones a las playas de Portugal con el dinero de los damnificados, lo que dispuso su imputación.

Detalles de la causa

La investigación comenzó a partir de denuncias de familias de Villa Regina que contrataron paquetes turísticos a distintos destinos de Europa y viajes de estudio del idioma inglés. Según testimonios, los precios de los paquetes comenzaban en $4500 dólares hasta los $7.000 USD. Sin embargo gran parte de los servicios contratados no existieron.

El grupo de afectados había comenzado a pagar el viaje con varios meses de anticipación y llegaron a pagar un total de 8 millones de pesos por el tour. Pero una vez que llegaron al continente europeo comenzaron las irregularidades como falta de pasajes de vuelta, conexiones internas, estadía, entre otros servicios.

En mayo, la fiscal adjunta Marcela Marchetti había cerrado el caso al entender que se trataba de un incumplimiento contractual, sin la existencia de dolo directo. Pero la querella apeló ese criterio y expuso que la propietaria se presentaba como agente de viajes pero no posee matrícula de operador turístico provincial, nacional ni de agencia de viaje mientras mostraba una supuesta agencia llamada Live Up Trips para captar

QUE DIJO LA DEFENSA DE LOS ACUSADOS

Tras la reapertura de la causa que involucra a la docente local Liliana Silva y a su hermano, el abogado defensor Fernando Ramoa brindó declaraciones a radio “Alas” y sostuvo que la imputación de estafa carece de fundamentos penales.

El letrado respondió a las manifestaciones del abogado Marcelo Hertzriken Velasco, quien anticipó que solicitará la formulación de cargos e incluso prisión preventiva. “Por el momento en el legajo fiscal solo figura un pedido de formulación de cargos, no hay ninguna solicitud formal de preventiva. Entiendo que lo diga, pero son palabras por ahora”, aclaró.

La postura de la defensa

Según la defensa, el Ministerio Público Fiscal ya había analizado la denuncia y la había desestimado al considerar que no se trataba de una maniobra delictiva. “No hubo un plan de apoderarse del patrimonio de las víctimas, sino incumplimientos contractuales. La situación fue trágica para todos, también para Liliana Silva y su familia, que viajaban junto al grupo”, explicó el abogado que trabaja en la causa con su colega Hernán kees.

Asimismo, remarcó que muchos denunciantes ya llegaron a acuerdos en la vía civil y que varias personas retiraron sus denuncias. “No toda cuestión contractual es una estafa. Para que exista estafa debe haber intención de engañar, un plan delictivo, y acá no lo hubo”, señaló.

El rol de la escuela de Edimburgo

El abogado también responsabilizó a Lorraine Weston, directora de un colegio en Edimburgo, quien habría incumplido obligaciones contractuales con distintos grupos internacionales por problemas de salud mental. “Ella dejó de cumplir y afectó a los viajeros de Catriel, pero también a grupos de otros países. La mayoría de los pagos fueron realizados a su institución mediante plataformas oficiales”, explicó.

Sobre los reclamos de algunos turistas que entregaron dinero en efectivo, indicó que “son cuestiones que pueden reclamarse en el fuero civil, pero no configuran un delito de estafa penalmente”.

Próximos pasos judiciales

La defensa anticipó que se opondrá a cualquier pedido de prisión preventiva. “No hay riesgo de fuga ni entorpecimiento de la investigación. Ese pedido solo busca generar miedo. Vamos a sostener nuestra postura con pruebas en la audiencia de formulación de cargos”, afirmó.

El abogado remarcó que la reapertura de la causa responde al derecho de quienes se consideran víctimas a solicitar la revisión del archivo, pero que ello “no implica que Silva sea culpable”.

“Liliana Silva no es una estafadora”

Finalmente, el letrado defendió la imagen de su clienta: “Liliana es docente, es vecina de Catriel y está tratando de resolver esta situación con lo que tiene. No es una estafadora. Fue un problema contractual que tiene solución y que se está resolviendo”.