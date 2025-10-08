Weretilneck apuntó a los Soria y su vínculo con el narco » Catriel25Noticias.com

Alberto Weretilneck mostró una foto de los hermanos Martín y María Emilia Soria con el clan Montecino y apuntó: «Esta es la verdadera vinculación de la política con el narcotráfico». El Gobernador se metió de lleno en el tema Fred Machado -reconoció un encuentro- y su primo Claudio Ciccarelli -que tiene permisos mineros-, y aprovechó un contacto con los medios en Viedma para confrontar con el peronismo en plena campaña electoral.

«Se habló mucho de la política y el narcotráfico. Esta -dijo mostrando las imágenes- es la verdadera vinculación de la política y el narcotráfico en Río Negro, la relación de la familia Soria con la familia Montecino. Eso es Soria y Montecino, una banda narco que tiene innumerables cantidades de asesinatos en Cipolletti», aseguró.

Weretilneck hizo esta mención al término de un entrega de ambulancias. Respondió sobre Machado, Ciccarelli y cuando se terminaba la conferencia, sacó de su bolsillo las fotos y apuntó de lleno contra la intendenta de Roca y su hermano, el diputado nacional y candidato a senador.

¿Hará una denuncia penal? Se verá. Por lo pronto, el Gobernador se subió al ring con el peronismo y adelanta la pelea 2027 ya que la jefa comunal de Roca, lanzó su postulación a la goberación.

Ciccarelli

El mandatario admitió que «tres permisos» y dos «en trámite» de explotación de canteras de arenas en favor de Claudio Ciccarelli, detallando el proceso administrativo para esas autorizaciones finales. Le quitó entidad y aseguró que todo se realizó de acuerdo a la ley minera. En consecuencia, remarcó que «Ciccarelli tiene que cumplir esos requerimientos del código» como el resto de los empresarios, y enumeró los requisitos y dijo que su empresa «produce menos del 1% de las arenas de Río Negro».

Machado

Weretilneck también admitió un encuentro con Fred Machado: «hace varios años, 8 o 9 años» dijo, a partir de un pedido del club Deportivo Viedma que «nos pide una entrevista para recibir un empresario» que «estaba acompañando al Deportivo Viedma con sponsoreo, con los sueldos de los extranjeros».

Explicó que «nos piden de atenderlo y escucharlo» porque «tenía intenciones de invertir en la provincia» y aclaró que «no fue más de media hora y fue el único contacto y la única conversación que hubo». «Quería ver en qué se podía invertir en la provincia» dijo sobre Machado, pero «no pasó más de una charla protocolar» aseguró Weretilneck.