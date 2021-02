Zgaib sobre la Sputnik V: “Es muy difícil planificar si no sabemos cuando habrá vacunas”

“Tenemos todo el nuevo hospital operativo, estamos trabajando para que Catriel tenga la mejor salud que le podamos dar desde la provincia”. Destacó el ministro de salud de Río Negro Fabián Zgaib luego de visitar los distintos hospitales de la región.

El titular de la cartera de salud estuvo en Campo Grande, durante la mañana inaugurando una obra de oxígeno destinada al sector de aislamiento, internación y guardia del hospital. Posteriormente visitó el hospital “Cecilia Grierson” de Catriel, “viendo el tema de los ingresos, altas, los servicios que vamos habilitando. Tenemos un problema con el aire del quirófano, ya se está ocupando la empresa de solucionarlo”, dijo en una entrevista exclusiva con C25N.

En la semana se puso en marcha el quirófano, una de las áreas más importantes, “en una charla con la directora Leiva me contaba que en el primer día que habilitaron la sala ya tuvieron el primer parto”, manifestó el ministro. “Es muy complejo cuando uno pasa de un hospital a otro, pero ya tenemos todo el nuevo hospital operativo. Estamos trabajando para que Catriel tenga la mejor salud que le podamos dar desde la provincia”, destacó.

VACUNACIÓN COVID-19

En el plan operativo de provincia que fue presentado a nación se tienen nominalizadas y registradas 210.000 personas, que es el número de vacunas que solicitaron. “Ahí estaba estructurado para hacerlo en 60 días, en 30 días la primera dosis y 30 días más para la segunda dosis, previendo una llegada distinta de las vacunas. La realidad es que hay mucha más demanda de lo que pueden entregar, no sólo le pasa a Rusia”, advirtió Zgaib.

“Debimos cambiar, sobre 14.000 personas que tenemos relevadas para el sistema de salud público y privado, solo recibimos 6.000, es el 40% de esa población que es el primer objetivo a vacunar. No hemos tenido rechazo, casi la totalidad se está vacunado”, advirtió.

El ministro sostuvo que es muy difícil planificar cuándo van a llegar las vacunas, “por lo que hablamos con nación la segunda etapa va a ser para los mayores de 60 años, pero todo depende de la cantidad de vacunas que lleguen al país. Nosotros tenemos lista una página de la provincia para que se inscriban y además se les brinda un turno para que sepan que día, lugar y hora se van a vacunar” adelantó.

“La aplicación está lista, pero abrirla y no tener la posibilidad de que se puedan vacunar no tiene sentido. No tenemos ninguna previsión del momento vamos a tener la vacuna, nación tampoco la tiene”, dijo.

Con relación a los docentes, el ministro indicó que entre las 210.000 dosis que se solicitaron por provincia está incluido el personal docente y no docente. “Recordemos que no es obligatoria la vacuna, ahora acordamos con la gente de inmunización de salud hacer un trabajo conjunto con el ministerio de educación para realizar un relevamiento y saber que docentes y no docentes se quieren vacunar y quienes no, para tener prevista la cantidad de dosis”.

BAJA DE CASOS DE COVID

En relación a la baja de casos en la provincia, Zgaib explicó: “hay un tema de estacionalidad, con el calor el virus circula menos. El otro tema es que no hay muchas consultas, salvo en Bariloche que es el lugar que más casos tenemos, en el resto de la provincia ha habido una baja”.

Con respecto al turismo los datos son que han ingresado más de 170 mil turistas a Bariloche hasta la semana pasada y en relación con la cantidad de casos que se detectaron, “no es significativo para el movimiento que hubo. También estamos finalizando un relevamiento en Las Grutas donde hicimos el plan Detectar en estos 40 días, pero con todos los hisopados que se han hecho no es significativa la cantidad de positivos con relación a la cantidad de gente”, adelantó.

HOSPITALES MODULARES

El ministro sostuvo que las obras fueron terminadas en tiempo y forma, lo que tenía que hacer la provincia eran las bases y servicios. “La verdad que llegaron hace una semana a la provincia, van muy rápido, sino finalizan mañana la parte estructural, lo van a terminar la semana próxima”.

“Ahora debemos esperar que llegue el equipamiento, son hospitales de 650 metros, todos equipados, pero llegaron con la temporada avanzada”, finalizó el ministro de salud de Río Negro Fabián Zgaib.



