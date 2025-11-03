1.500 jóvenes en la final de los Juegos Rionegrinos » Catriel25Noticias.com

Desde este martes 4 y hasta el viernes 7 de noviembre, San Carlos de Bariloche será sede de la final provincial de los Juegos Rionegrinos, con competencias de diversas disciplinas y la participación de cientos de jóvenes de toda la provincia.

Comienzan las finales de los Juegos Rionegrinos en San Carlos de Bariloche. Habrá más de 1.500 participantes entre atletas, acompañantes y entrenadores, quienes obtuvieron su clasificación en las instancias locales y zonales disputadas a lo largo del año.

Las disciplinas de competencia serán handball, vóley, ringo, breakdance, básquet y atletismo para niños y niñas de entre 11 y 16 años en la modalidad convencional. En tanto, jóvenes con discapacidad de hasta 21 años competirán en atletismo y natación adaptada, además de un circuito de habilidades motrices.

Cabe resaltar que los Juegos Rionegrinos comenzaron en abril con la etapa local. Luego, entre agosto y octubre, se desarrolló la instancia zonal, de la cual surgieron los clasificados para la final provincial.

El evento contará con múltiples escenarios de juego: los gimnasios municipales 1 y 3, el colegio Don Bosco, el gimnasio de Bomberos Voluntarios, la pista de atletismo municipal, la ESRN 46, el club Estudiantes, el CEF 8 y el club Pehuenes.

Impacto económico y regreso de los Juegos

En diálogo con Diario RÍO NEGRO en septiembre, Nahuel Astutti, secretario de Deporte de Río Negro detalló: «Para la etapa final de los Juegos se asignaron 650 millones exclusivamente para cubrir gastos de hotelería y gastronomía. (…) El juego genera un impacto económico muy positivo para ese sector, entendiendo que también estuvieron atravesando tal vez un invierno duro de ese aspecto por la poca nevada que hubo y creo que este es una inyección económica muy importante para para la ciudad»

Además, tras la suspensión de la edición del año pasado, el funcionario destacó: «Estoy super contento con volver con una política pública tan importante e histórica para Río Negro, como son los Juegos Rionegrinos. Una inversión muy grande del gobierno de de la provincia que aglutina al 100% de los municipios de nuestra provincia».