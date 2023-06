124° Aniversario. Salzoto: «Fortalecer nuestra identidad»

La Intendente electa y actual legisladora, habló sobre la actualidad y desafíos por venir. Envió un mensaje de salutación en este nuevo cumple años de la ciudad.

“Hoy 19 de junio, en el 124 aniversario de mi querido Catriel, quiero hacer llegar un cálido saludo a todos los vecinos/as que forman parte de la ciudad. A lo largo de los años, hemos sido testigos de las bondades de esta tierra, del sacrificio de quienes apostaron desde sus inicios al crecimiento y desarrollo de lo que sería el mayor polo productivo ubicado en la puerta norte de nuestra Patagonia

Desde sus comienzos hasta convertirse en la próspera ciudad que es hoy, Catriel ha sido moldeada por el esfuerzo y la dedicación de generaciones de hombres y mujeres que han trabajado extraordinariamente para construir un futuro mejor.

Catriel es el reflejo de nuestras tradiciones y la necesidad de seguir creciendo no solo en la matriz productiva hidrocarburífera sino además en la diversificación ampliada, construyendo un camino hacia la transición en Energías renovables potenciando un ambiente sustentable que sea participe del mundo transformador del proceso de cambio climático.

Algunos de los desafíos de nuestra Ciudad es lograr potenciar las economías locales fortaleciendo nuestra identidad como comunidad en un proyecto turístico desarrollando alternativas que contribuya al crecimiento del mercado interno.

Quiero destacar que nuestra ciudad no solo se enorgullece de su pasado, sino que también proyecta su mirada hacia el futuro. Como Intendenta electa, no deja de ser para mí un aniversario especial; los vecinos hablaron y eligieron un cambio de rumbo, distinto al actual, en el cual me encuentro trabajando todos los días, buscando y conformando al mejor equipo humano, para trabajar en el desarrollo y la inclusión de la localidad para los próximos cuatro años.

Una gestión que pretende ser participativa, de reconocimiento de proyectos colectivos y con una sociedad más equitativa en oportunidades construyendo la GESTION DE TODOS.

Redefinir la ciudad en la importancia de crecer en Infraestructura, mejorar el acceso a las condiciones básicas de vida, mantener activo el crisol cultural e histórico, prevalecer el resurgir de la ciudad como punto central en el conocimiento y formación de las generaciones futuras.

Hoy, en este 124 aniversario, celebremos con alegría y gratitud por todo lo que vamos a lograr juntos. Agradezco a cada uno de ustedes por la confianza depositada en mí y en mi equipo y los animo a seguir trabajando unidos en pos de un futuro próspero, lleno de oportunidades para todos”.

Saludos y un abrazo cálido. Daniela