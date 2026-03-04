25 de Mayo impulsa un proyecto propio para definir el futuro de El Medanito » Catriel25Noticias.com

El intendente de 25 de Mayo, Leonel Monsalve, presentó en la Legislatura provincial un anteproyecto de ley para habilitar una nueva licitación del área hidrocarburífera El Medanito. La iniciativa, que surgió tras una asamblea multisectorial en la localidad, reúne aportes de vecinos, empresas, Sindicato de Petróleo de Rio Negro, Neuquén y La Pampa, comerciantes, trabajadores petroleros y autoridades municipales.

La discusión quedó en manos de los 30 diputados, quienes deberán resolver si convocan a una licitación para concesionar el yacimiento por los próximos 25 años —como propone el jefe comunal— o si autorizan a la empresa estatal Pampetrol a asumir de manera transitoria la operación desde el 19 de junio, cuando vence la actual concesión.

Cambios centrales en la propuesta

El proyecto de Monsalve introduce modificaciones respecto del pliego que fue declarado desierto en febrero:

Regalías a la baja: del esquema móvil entre 15 % y 20 % se pasaría a un promedio del 15 %, con posibilidad de variación según la oferta.

Bono de ingreso reducido: se fija en 15 millones de dólares (antes era de 50 millones).

Suspensión del artículo 16 de la Ley 2675 de Hidrocarburos: la medida permitiría participar a empresas que actualmente operan áreas en la provincia, incluida Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR), que había quedado excluida por no contar con el Certificado de Aptitud Ambiental debido a pasivos sin remediar.

Según el intendente, el objetivo es adecuar el pliego a las condiciones actuales del mercado y garantizar inversiones inmediatas y sostenidas para preservar los puestos de trabajo.

El Intendente y la Pte del Concejo en la Legislatura

Inversiones y requisitos técnicos

El anteproyecto establece, en la actividad primaria, la perforación de 194 pozos distribuidos en tres períodos. En la etapa secundaria se prevé la construcción de una planta de tratamiento para inyección de agua salada, condicionada a los resultados de al menos dos pruebas piloto en la zona.

En cuanto al bono de ingreso, el 30 % sería coparticipado entre municipios y comisiones de fomento, mientras que el 70 % restante se destinaría a obras públicas.

Un debate abierto en la Legislatura

Actualmente existen tres iniciativas en tratamiento: la del peronismo, la presentada por Monsalve y otra de Comunidad Organizada.

El bloque peronista, integrado por 15 diputados, propone que Pampetrol asuma la operación del área durante dos años, con inversiones mínimas destinadas a sostener la producción, garantizar la continuidad laboral y resguardar el ambiente, mientras se define un nuevo esquema concesional de largo plazo.

En cambio, los 15 legisladores opositores de la UCR, el Pro y Comunidad Organizada rechazan esa alternativa y plantean avanzar con una nueva licitación privada.