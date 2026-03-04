El Desafío Doble Arrayanes tendrá su primera edición y se proyecta como nueva referencia del trail running patagónico » Catriel25Noticias.com

Villa La Angostura se prepara para recibir la primera edición del Desafío Doble Arrayanes, una competencia que busca posicionarse desde su nacimiento como una de las carreras con mayor proyección dentro del calendario del trail running argentino.

El evento se desarrollará en un escenario natural privilegiado: el Parque Nacional Los Arrayanes, con circuitos que recorrerán senderos emblemáticos de la península de Quetrihué, combinando bosque nativo, vistas al lago Nahuel Huapi y tramos técnicos propios del terreno patagónico.

La propuesta surge con un objetivo claro: integrar deporte, naturaleza y turismo en una experiencia que trascienda lo competitivo y ponga en valor uno de los paisajes más representativos del sur argentino.

Distancias pensadas para corredores en crecimiento

La competencia ofrecerá distancias como 12K y 22K, diseñadas para convocar tanto a corredores que buscan iniciarse en desafíos de montaña como a atletas experimentados que priorizan recorridos técnicos y entornos naturales únicos.

El trazado combinará sectores corribles, desniveles moderados y senderos característicos del parque, generando un equilibrio entre exigencia física y disfrute del paisaje, una fórmula que hoy marca tendencia en el desarrollo del trail running moderno.

Una carrera que apunta a consolidarse en el calendario nacional

Aunque se trata de su debut, el Desafío Doble Arrayanes nace con una fuerte impronta organizativa y turística, alineada con el crecimiento que viene mostrando el trail en la Patagonia, donde cada vez más eventos se convierten en motores de promoción regional y atracción de corredores de todo el país.

La elección de Villa La Angostura no es casual: su geografía, infraestructura y tradición en deportes al aire libre la posicionan como un escenario ideal para una prueba que aspira a consolidarse en los próximos años como una cita fija del calendario.

Con esta primera edición, la carrera comienza a escribir su historia con la mirada puesta en el futuro, buscando transformarse en una nueva clásica del trail running patagónico.

Inscribite: DESAFIOARRAYANES – Desafio Arrayanes