Clínicas del Sindicato Petrolero retoman atención a afiliados al PAMI » Catriel25Noticias.com

El Sindicato Petrolero informa a la comunidad que en sus clínicas y sanatorios se mantiene la atención a los afiliados al PAMI sin restricciones.

Es de público conocimiento el complejo momento que atraviesa el sistema de salud y la obra social de los jubilados. Si bien el sistema privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa definió un corte de prestaciones debido, principalmente, a la falta de actualización de los valores y aranceles que perciben los profesionales —lo que vuelve insostenible la prestación del servicio—, por decisión del titular de la organización sindical, Marcelo Rucci, y gestiones de la diputada provincial Daniela Rucci, la Clínica y Maternidad de Rincón de los Sauces, el Sanatorio Plaza Huincul y la Clínica Catriel continuarán atendiendo a los jubilados con absoluta normalidad.

Se trata de instituciones que, en muchos casos, constituyen la única alternativa de atención y asistencia en salud en las localidades donde están ubicadas, lo que refuerza la responsabilidad social de garantizar la continuidad del servicio.

“Atento a la compleja situación que afecta al sistema de salud previsional y en ejercicio de nuestra responsabilidad indelegable con la salud de la comunidad, definimos levantar de manera inmediata toda medida de corte o suspensión de la atención médica a los afiliados al PAMI. Ellos no son responsables, sino víctimas”, expresó Rucci.

En consecuencia, se normaliza por completo la prestación de servicios de salud para todos los afiliados al PAMI en las instituciones que administra el Sindicato de Petroleros Privados, pese a que aún no se ha alcanzado un acuerdo que garantice la actualización de valores y la sustentabilidad del sistema.

El Sindicato reafirma su compromiso histórico con la defensa integral de los derechos de los trabajadores y sus familias. Continuará exigiendo a PAMI que asuma de forma urgente su responsabilidad, actualice los aranceles y garantice condiciones que permitan sostener la calidad y continuidad de la atención, sin que esta carga recaiga exclusivamente sobre los aportes de los trabajadores.