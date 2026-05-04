Catriel: llega el programa «Cerca» del Gobierno de Río Negro. Nelson Cides dio detalles

El secretario general de la Gobernación anunció la llegada del dispositivo territorial que permitirá a los vecinos realizar gestiones gratuitas, acceder a servicios de salud y recibir asesoramiento integral este sábado en la ciudad.

En el marco de su visita a Catriel, Nelson Cides presentó oficialmente el programa provincial “Cerca”, una iniciativa que busca acercar el Estado a la comunidad mediante la concentración de servicios y organismos en un mismo espacio.

El operativo se desarrollará este sábado, de 10 a 16 horas, en el CET 21 del barrio Preiss, donde distintos organismos provinciales brindarán atención directa a los vecinos, con la posibilidad de realizar múltiples trámites de manera gratuita y en una sola jornada.

“Es un programa territorial que acerca el gobierno a la gente. La idea es que todos los estamentos de la provincia se concentren en un lugar y que el vecino pueda resolver sus necesidades en el día”, explicó Cides durante la recorrida previa por el establecimiento educativo.

Entre los servicios disponibles, se contará con la presencia de Salud Pública, que ofrecerá vacunación, controles de presión arterial y glucosa, además de testeos de HIV y otras enfermedades. También participará el Registro Civil, permitiendo realizar trámites como cambios de domicilio, inscripciones y actualizaciones documentarias.

En materia habitacional, el IPPV estará presente para asesorar sobre planes de pago y procesos de escrituración, incluyendo gestiones vinculadas a la Ley Pierri, destinadas a regularizar la titularidad de viviendas. Asimismo, habrá atención para personas con discapacidad, con orientación sobre certificados y renovaciones.

El programa también incorpora una fuerte impronta formativa y laboral. Se brindarán cursos de RCP con certificación oficial, capacitaciones para dirigentes barriales y asesoramiento sobre el programa “Mi Primer Trabajo”, orientado a la inserción laboral en el contexto del crecimiento productivo de la provincia.

Además, participarán instituciones como el IUPA, que ofrecerá información sobre carreras y propuestas educativas, junto a actividades culturales y recreativas para niños, generando un espacio integral pensado para toda la familia.

“El objetivo es que cada vecino que se acerque pueda plantear una necesidad y llevarse una solución. Ese es el pedido del gobernador: estar cerca y dar respuestas concretas”, remarcó Cides.

El programa “Cerca” ya se viene implementando en distintas localidades de Río Negro, con una modalidad que apunta a descentralizar la gestión pública y facilitar el acceso a derechos, especialmente en contextos donde los costos y las distancias dificultan la realización de trámites.

Con esta iniciativa, el Gobierno provincial refuerza su presencia en el territorio, promoviendo una atención más ágil, directa y accesible para todos los ciudadanos.