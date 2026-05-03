Ruta 51: un joven murió tras un choque frontal con un camión cera de Mari Menuco

Un trágico siniestro vial ocurrió este domingo en la zona de Mari Menuco, donde un joven de 24 años murió tras protagonizar un choque frontal contra un camión sobre la Ruta 51, en un sector cercano a Villa Tenis Club.

El siniestro se registró durante la tarde, cuando por causas que aún se investigan colisionaron un Ford Focus II y un camión Fiat Iveco que transportaba equipamiento petrolero, en un tramo de la ruta con curvas.

Producto del fuerte impacto, el conductor del vehículo menor falleció en el lugar, mientras que el rodado sufrió importantes daños materiales, evidenciando la magnitud del choque.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría 49 de Vista Alegre, bomberos voluntarios de Centenario y personal de Tránsito Villa Obrera, quienes desplegaron un operativo para asistir la situación y asegurar la zona.

Debido a las tareas periciales y al posicionamiento de los vehículos, el tránsito permanece con corte total sobre la Ruta 51, generando demoras en la circulación.

(MejorInformado)