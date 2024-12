3,7% en noviembre » Catriel25Noticias.com

La actividad manufacturera de las pequeñas y medianas empresas descendió 3,7% anual en noviembre y acumuló una retracción de 13,6% en los primeros once meses del año frente al mismo período de 2023. De los seis sectores relevados, solo dos mejoraron su actividad en la comparación anual, y cuatro se retrajeron.

El dato se desprende del informe elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). En la comparación mensual, la actividad aumentó 3,9% en la medición desestacionalizada, y el uso de la capacidad instalada volvió a incrementarse: de 62,3% en octubre a 63,1% en noviembre.

Los resultados surgen del Índice de Producción Industrial Pyme (IPIP). En la comparación anual, “Madera y muebles” registró un aumento del 6,4%, mientras que “Textil e indumentaria” creció 1,7%. Sin embargo, en el acumulado del año todos los sectores mostraron descensos. El sector con la mayor retracción fue “Químicos y plásticos” (-17%), seguido por “Papel e impresiones” (-15,7%) y “Alimentos y bebidas” (-15%).

Alimentos y bebidas

Registró una caída de 1,8% anual a precios constantes en noviembre y una mejora de 3,7% en la comparación mensual. Para los primeros once meses del año, acumula una baja de 15% anual. Las industrias operaron con 65,6% de su capacidad instalada en noviembre, 2,6 puntos por encima de octubre.

Textiles e indumentaria

La producción subió 1,7% anual en noviembre y 1,8% frente a octubre. Para los primeros once meses del año, acumula una caída de 6,4%. Las industrias operaron al 59,6% de su capacidad instalada, 1,8 puntos por encima de octubre. “Hay mucha preocupación entre las empresas del sector por el ingreso de textiles importados, que ya está impactando. A su vez, el empresario textil reconoce que sus precios están por encima de otros países, pero advierte que, a pesar del dólar estable y la inflación baja, los costos no alcanzan para poder bajar el precio de la mercadería”, consigna el informe de CAME.

Maderas y muebles

En noviembre, el sector creció 6,4% anual a precios constantes, y 6,1% en la comparación mensual desestacionalizada. En el período enero-noviembre la actividad cayó 10,5% frente a iguales meses del año pasado.

Metal, maquinaria y equipo, y material de transporte

El sector tuvo una contracción anual de 6,1% en noviembre, a precios constantes, y creció 3,3% en la comparación mensual. Para los primeros once meses del año acumula una caída de 13,8% frente a los mismos meses de 2023. Las industrias operaron al 60,9% de su capacidad instalada, 1,6 puntos por encima de octubre.

Químicos y plásticos

En noviembre, el sector experimentó una contracción del 0,9% anual a precios constantes, y un repunte de 7,8% en la comparación mensual. Para los primeros once meses del año, la producción acumula una caída de 17% frente a los mismos meses de 2023. Durante este mes, las industrias operaron con 65% de su capacidad instalada (vs. 66,3% del mes anterior).

Papel e impresiones

La actividad se retrajo 22,1% anual a precios constantes en noviembre, siendo el sector con mayor retroceso. Sin embargo, en términos mensuales, tuvo un incremento de 1,5%. Para los primeros once meses del año, la actividad acumula una caída de 15,7% frente a los mismos meses del año pasado. Las fábricas operaron con 66,5% de su capacidad instalada.