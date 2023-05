abogado de Río Negro acusado de abuso. «Imposible, tengo un pene muy pequeño», dijo

El abogado de Viedma, Ignacio Galiano fue condenado a siete años por abusar sexualmente con acceso carnal a una empleada. Se le sumó un año y medio más por una pena condicional que tenía por estafas con documentos públicos.

En el delito de violación, se le atribuye haber penetrado sin consentimiento a una empleada el 27 de octubre de 2021, entre las 3 y las 5 de la madrugada. Fue en la habitación 801 del Hotel Waldorf de Capital Federal, en la calle Paraguay 450, a una cuadra y media de la calle Florida.

Llevó a su víctima engañada, diciéndole que pediría una segunda habitación, pero llegado el momento citado se acostó junto a ella, le bajó el pantalón y perpetró el aberrante delito.

Galiano en su declaración para defenderse acudió a una insólita argumentación. En textuales palabras, adujo: “Mi condición de diabetes, genera grasa alrededor del pene, yo tengo un pene muy chiquito y casi no tengo erección, me explicó el perito que se llama pene abotonado por la acumulación de grasa a su alrededor, lo que impediría que yo pueda hacer lo que se me acusa”.

Previamente, señaló que tenía relaciones sexuales consensuadas con la denunciante y hasta indicó que ella sabía que iban a hospedarse en una habitación con una cama matrimonial.

Lo expuesto no convenció al tribunal, que dio lugar a la acusación del fiscal Fernando Ignacio Fiszer. La condena fue del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 16 de Capital Federal, constituido en forma colegiada por los jueces Inés Cantisani, Gustavo Javier González Ferrari y Liliana Noemí Barrionuevo.