Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

Los dispositivos instalados sobre distintas rutas nacionales de la provincia dejarán atrás la etapa de prueba y comenzarán a emitir infracciones reales desde el próximo jueves. Las multas podrían alcanzar los $400.000 según la gravedad de la falta.

Los radares instalados en diferentes puntos de Río Negro comenzarán a generar multas efectivas por exceso de velocidad desde el jueves 21 de mayo, luego de haber permanecido durante un período de prueba y calibración.

Los controles se encuentran ubicados sobre cuatro rutas nacionales estratégicas de la provincia. En la Ruta Nacional 22 funcionan radares en Villa Regina, Cervantes y Río Colorado. En tanto, sobre la Ruta Nacional 151 los dispositivos están instalados en Cipolletti, Cinco Saltos y Sargento Vidal.

Además, también hay controles en la Ruta Nacional 250, a la altura de Lamarque, y sobre la Ruta Nacional 3 en las localidades de Viedma y Sierra Grande.

Según se informó oficialmente, el valor de las multas estará determinado en Unidades Fijas (UF), tomando como referencia el precio del litro de nafta Infinia en Viedma. Quienes superen la velocidad máxima permitida hasta en un 30% deberán afrontar sanciones de 100 UF, equivalentes actualmente a cerca de $200.000.

Por otra parte, si el exceso de velocidad supera ese margen, las multas ascenderán a 200 UF, lo que representaría aproximadamente unos $400.000.

El gobernador Alberto Weretilneck impulsó recientemente una reducción en los montos respecto del esquema anterior, que estaba directamente vinculado al incremento del precio de los combustibles. Desde el Gobierno provincial señalaron que la modificación busca establecer diferencias entre infracciones leves y graves.

Asimismo, desde la Agencia de Seguridad Vial aclararon que el sistema no posee un objetivo recaudatorio y remarcaron que cada infracción quedará respaldada mediante imágenes y datos técnicos para minimizar posibles errores.