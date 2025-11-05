accidente de tránsito con turistas de Catriel » Catriel25Noticias.com

Este martes, minutos después de las 18.30, se registró un accidente vial en el barrio Villa Turismo, en El Bolsón. El hecho tuvo lugar en la subida a Los Ñires, a la altura de la intersección con El Chucao, donde un vehículo de alquiler marca Fiat Siena sufrió una falla mecánica en el sistema de frenos y terminó impactando violentamente contra un árbol de gran porte ubicado a la vera del camino.

En el interior del remis viajaban la conductora y al menos tres pasajeros (dos con domicilio en Catriel), quienes resultaron con distintas lesiones. Según informaron fuentes oficiales, todos los ocupantes fueron trasladados en ambulancia al Hospital de Área de El Bolsón, donde permanecen en observación. Se habla incluso de posibles fracturas en algunos de ellos, aunque al cierre de esta nota no se habían brindado detalles médicos oficiales.

En el lugar intervinieron personal policial, bomberos voluntarios y el servicio de emergencias del hospital, quienes trabajaron para asistir a los heridos y asegurar la zona.

Vecinos del sector señalaron que la pendiente del camino suele complicar el tránsito, especialmente cuando se presentan fallas mecánicas o el suelo se encuentra húmedo.

La investigación para determinar las causas precisas del siniestro quedó a cargo de la Policía de Río Negro.

Asistieron también a un turista por crisis nerviosa

El grupo accidentado descendía junto a otro vehículo de turistas, no implicado directamente en el siniestro, aunque uno de sus ocupantes fue trasladado al hospital por una crisis nerviosa y una enfermedad de base.

