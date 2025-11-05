ante repudio de la multisectorial, Hospital separó del cargo al sospechoso » Catriel25Noticias.com

Luego de hacerse público un procedimiento de la justicia en la localidad en busca de material relacionado a tráfico de imágenes de abuso sexual infantil, la Multisectorial Catriel pidió públicamente a la Dirección del Hospital Catriel que separe del cargo a la persona sospechada e implicada en la causa. Agregaron además que la misma persona acosa a mujeres que solicitan atención médica.

COMUNICADO DEL HOSPITAL

Ante la información que circula en distintos medios y redes sociales respecto a un integrante del personal del hospital, desde la Dirección del Hospital de Catriel “Dra. Cecilia Grierson”, queremos informar a la comunidad que la persona mencionada ya ha sido apartada preventivamente de sus funciones, en el marco de un procedimiento administrativo interno.

Esta medida se tomó con el objetivo de garantizar la transparencia y el correcto desarrollo de las actuaciones correspondientes, preservando al mismo tiempo el funcionamiento normal del hospital y el derecho al debido proceso de todas las partes involucradas.

COMUNICADO DE LA MULTISECTORIAL CATRIEL

Las agrupaciones abajo firmantes repudian la presencia de personas actualmente sospechosas de traficar con imágenes de abuso sexual infantil y de acosar ciudadanas que solicitan atención médica, sin que el Hospital Cecilia Grierson de Catriel tome medidas de precaución ante el constante contacto con población vulnerable.

Los violadores/ abusadores/acosadores deben estar en la cárcel, nunca cerca de niños, niñas o adolescentes, usuarios o usuarias de salud mental, personas de la tercera edad, vecinas desprevenidas y/ o vulnerables.

Exigimos inmediata remoción del cargo, que la justicia y la junta interna del hospital o quien corresponda, actúe inmediatamente para eso.

Catriel. 02/11/25.

*Gonzalo Gerez Concejal

*Carolina Piris Concejala

*Rosa Nuevas Concejala

*Teresa Cardona Concejala

*Multisectorial de Mujeres de Catriel.

*Mujeres Evita Catriel.

*Campaña por la emergencia en violencia de género Catriel.

*Mujeres PJ. Catriel.

*Kolina Feminista

*Kolina Catriel.