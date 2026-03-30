accidente entre moto y camioneta. Una menor grave » Catriel25Noticias.com

El siniestro vial ocurrió cerca de las 14:00 horas en calles La Pampa y Albania entre una camioneta Chevrolet y una moto ocupada por tres personas.

Si bien no se conoce en detalle la mecánica del accidente, se supo que la camioneta circulaba por Albania hacia Primeros Pobladores (sentido Oeste – Este), mientras que la moto lo hacía por Ciudad de Salta y cuando ingresa a calle La Pampa se produce el impacto.

Dos niñas menores que circulaban con un mayor en la moto resultaron con traumatismos varios. Una de ellas fue trasladada al Alto Valle ya que sus golpes fueron de carácter grave.

En el lugar trabajó Salud, Tránsito Municipal y Policía.

Foto: (Víctor Suárez)