comenzó el curso de choferes de camiones » Catriel25Noticias.com

Con una política de seguir generando oportunidades reales para la comunidad, se llevó adelante la primera clase del Curso de Manejo Profesional de Camiones 2026, marcando el inicio de la primera cohorte de estudiantes en Catriel.

La jornada de apertura fue encabezada por la Intendente Daniela Salzotto, junto al Secretario de Planificación y Desarrollo Milton Molina; el Referente del Sindicato de Camioneros de Río Negro Daniel Pagura; y el Coordinador del Punto Digital Franco Salzotto.

En su intervención, la Intendenta destacó que este tipo de propuestas forman parte de un Estado presente, que invierte en formación gratuita y de calidad, apostando al desarrollo local y a la generación de empleo genuino. “Capacitarse no solo abre puertas individuales, sino que fortalece el crecimiento de toda la ciudad”, expresó.

Asimismo, valoró el compromiso de quienes integran esta primera cohorte, protagonistas de una política pública que busca dar respuestas concretas a las demandas del mercado laboral y acompañar a cada vecino y vecina en su proyecto de vida.

Durante la jornada también se informaron los días y horarios de cursado: la instancia teórica se desarrollará los lunes, miércoles y viernes de 18 a 21 horas, en el Punto Digital, espacio que funciona como sede de esta primera etapa.

El convenio entre el Municipio. El Sindicato Camioneros, la Universidad de Río Negro, la Secretaría de Trabajo y Empresarios se formó el pasado viernes en Catriel.

Estuvieron presentes, la Intendente Salzotto, el Secretario General de Camioneros Gustavo Sol, el Delegado de Trabajo de la localidad Claudio Gonzáles y Ramiro Arceo pro la (CASEPE).