Aconcagua Energía emitió una ON en la bolsa porteña y recibió ofertas por más US$ 180 millones

La petrolera alcanzó una colocación de obligaciones negociables por un monto de U$S 20 millones ampliable por hasta U$S 30 millones bajo la calificación “A”.

La compañía argentina Aconcagua Energía logró una colocación de Obligaciones Negociables (ON) por un monto de US$ 20 millones ampliable por hasta US$ 30 millones, en el marco del Programa de Obligaciones Negociables Simples a dólar Linked a 36 y 48 meses, bajo la Calificación “A” (arg).

Según detallaron desde la compañía, en las ON clase VI, con vencimiento a los 36 meses contados desde la fecha de emisión, la petrolera tuvo ofertas por US$ 161 millones. De este monto tomó US$ 10,1 millones a una tasa de interés del 0%.

A su vez, en las ON clase VII, con vencimiento a los 48 meses, recibió ofertas por US$ 21,4 millones, de los cuales tomó US$19,9 millones a una tasa de interés de 3,40%. El reading inicial fue 1% y 4%, respectivamente.

«Recibimos ofertas por mas de 180 millones de dólares, lo cual es relevante para la industria en su conjunto y más para una compañía independiente como la nuestra», explicaron en Aconcagua.